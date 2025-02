Gonzalo Alhambra, el cantante que iba para abogado: "Alejandro Sanz me ayudó mucho"

Iba para abogado, pero un regalo cambió su vida. Muchos conocerán a Gonzalo Alhambra (28) por su paso por “La Voz” en 2020, pero un lustro después es un artista consolidado en la escena musical patria. En plena gira por España, el cantante atiende a LA RAZÓN para presentar “Cuando me dé la gana”, su nuevo tema que verá la luz este jueves 20 de febrero: “Hablo de que tenemos que querernos a nosotros para darle amor al resto. Es importante conocerse a uno mismo, porque estamos viviendo una vida que va muy rápido y muchas veces es mejor parar, conocerse a uno mismo y, después, dar amor a las otras personas”.

¿Ha conseguido usted conocerse a sí mismo?

Siempre se está en ese proceso. Nunca deja uno de conocerse y de saber las cosas que le van bien en la vida o las que no. Es un proceso en el que estoy, en el que quiero estar y que parece que estoy consiguiendo.

¿Es usted de hacer las cosas cuando le dé la gana?

Sí, soy muy espontáneo y un poco desastre. Suelo hacer las cosas tal y como van saliendo, no soy mucho de organizarlo todo de forma meticulosa. Así vivo mejor.

También está de gira. ¿Se hace difícil separarse de sus seres queridos?

Sí, la verdad es que sí. Echo mucho de menos a mis amigos, a mi familia y a mi pareja. Son las personas que me ayudan a estar tranquilo, pero por fortuna las tengo muy presentes gracias al móvil. Además, suelen venir a la mayoría de mis conciertos. Eso es muy importante para mí.

¿Su familia le apoyó cuando dijo que quería dedicarse a la música?

Yo empecé sin pretensión ninguna, porque me regalaron una guitarra a los 20 años, cuando empecé a estudiar Derecho. Aprendí a tocar con tutoriales de Youtube y con un par de amigos de Sanlúcar hicimos un grupito. Fue entonces cuando comenzamos a rodar por pequeñas salitas de Cádiz, y poco a poco la cosa fue creciendo hasta hoy.

El mejor ejemplo de que nunca es tarde para descubrir su pasión.

Totalmente. A mí siempre me ha gustado la música porque mi familia es muy flamenca y todo el mundo baila, pero nadie se dedica a esto, soy el único.

¿Sigue en contacto con esos amigos con los que empezó a tocar?

Claro, ellos siguen en mi banda. Hemos crecido juntos en la música, aprendiendo, y en la gira que estamos haciendo vienen a muchos conciertos.

¿Hubo un momento concreto en el que decidió aparcar Derecho para dedicarse a la música?

Fue algo paulatino, pero a raíz de mi paso por el programa “La Voz” todo cambió. Me fichó la discográfica y supe que todo iba en serio. Me hicieron el contrato para grabar más discos y ya se convirtió en mi profesión, porque antes era más un hobby.

Gonzalo Alhambra en "La Voz" Atresmedia

Como artista, ¿se ha sentido señalado por venir de la televisión?

Creo que eso pasa más con el programa “Operación Triunfo”, porque es otro formato y sí es cierto que está esa etiqueta de “triunfito”. En “La Voz” se da más énfasis a los coach que a los concursantes, pero siempre te acompaña la etiqueta de “ese es el de ‘La Voz’”. Yo intento, aunque estoy muy agradecido y es de las cosas más importantes que me han pasado en mi carrera, quitarme ese apellido. Queremos abrir las alas y hacer nuestro propio camino por la industria.

¿Cuál es su mayor fuente de inspiración?

El amor, es lo más típico, aunque estoy intentando escribir un poco más de la amistad, de las cosas cotidianas de la vida para que todo el mundo pueda sentirse identificado. También en las playas de mi tierra, Sanlúcar.

¿Se basa en sus propias experiencias?

Claro, yo siempre escribo de lo que he vivido. Me resultaría muy difícil componer sobre algo que no he vivido o que no haya vivido una persona cercana. No puedo escribir sobre algo que no he sentido.

El cantante Gonzalo Alhambra Cortesía

La industria está cambiando. ¿Alguna vez ha compuesto al servicio de los algoritmos?

Sí. El primer álbum que hice fue así y fue una equivocación. Creo que todos pasamos por ese punto cuando entramos en la industria. Te encarrilan para hacer canciones para TikTok y que se viralicen en redes sociales, pero luego te das cuenta de que eso no llega a la gente. Son canciones sin alma, sin sentimiento. Después de sacar canciones que de verdad siento, me he dado cuenta de que esas sí llegan realmente a las personas.

Alejandro Sanz fue su coach en “La Voz”. ¿Qué relación mantiene con él?

Tenemos buena relación. Después del programa empezó a seguirme en redes y se puso en contacto conmigo. Quiso ficharme e hizo de intermediario para que trabajase con la discográfica en la que estoy hoy. La verdad es que me ayudó un montón y estoy muy agradecido con él.

¿Cuál fue el mejor consejo que le dio?

Nos decía mucho que tuviéramos los pies en el suelo. Cuando fui a “La Voz” yo tenía 22 años y te meten en una burbuja que se te puede ir la cabeza a otro lado. Está muy bien que un artista de la talla de Alejandro Sanz te diga: “Párate, ten los pies en el suelo porque el hecho de que salgas en este programa no significa que vayas a triunfar. Ahora es cuando comienza tu camino y cuando más te lo tienes que currar”.

¿A usted le ha cambiado mucho la exposición pública?

Hago lo mismo de siempre, y salgo igual por los mismos sitios. A lo mejor me tomo una copita menos porque hay que controlarse (risas), pero hago lo mismo de siempre con mis amigos de Sanlúcar.