Gonzalo Miró se desmarca de la polémica entre Amaia Montero y Cayetana Guillén Cuervo: "Me he quitado de representarla"

El culebrón protagonizado por Amaia Montero y Cayetana Guillén Cuervo continúa acaparando todos los titulares de la crónica social de nuestro país. Todo comenzó cuando la presentadora de televisión, tras ser preguntada por el regreso de La Oreja de Van Gogh con la vocalista vasca, confirmó la noticia ante las cámaras, provocando el tremendo enfado de la cantante. "Yo lo sabía hace mucho, pero ella me pidió por favor que no lo dijera a nadie por su ahijado, que sabéis que es la madrina de mi hijo Leo y claro, yo no lo dije a nadie", declaró Cayetana.

El enfado de Amaia Montero con Cayetana, una de sus íntimas amigas hasta ese momento

La metedura de pata de Guillén Cuevo trajo mucha cola. Amaia Montero, muy enfadada con su amiga tras haberse ido de la lengua, decidió dejarla de seguir en redes y la actriz, abrumada por la situación, se vio obligada a emitir un comunicado pidiendo disculpas.

"Desde la emoción, el amor y la admiración profunda que siento por ella, respondí ilusionada, recordando una conversación entre amigas en la que expresó con cariño su deseo de volver a la música, pidiéndome que no trascendiera, porque no sabía ni cuándo ni cómo. Mi respuesta a la prensa fue desde la inocencia, la ilusión y el amor que siento por ella. Lamento profundamente que mis palabras hayan provocado toda esta situación", decía el escrito de Cayetana.

El mensaje de Amaia Montero a Gonzalo Miró

Hace una semana, la artista compartió en su perfil de Instagram una fotografía con Gonzalo Miró, el que fue su pareja y uno de sus mayores apoyos estos años. "Qué suerte, qué gran suerte tengo de tenerte como amigo. Siempre cuidándome, protegiéndome sin fallarme nunca", escribió Amaia. Muchos interpretaron esta frase como un dardo envenenado hacia Cayetana Guillén Cuervo.

Cayetana Guillén Cuervo en la entrega de los Premios Talía en Madrid Gtres

La presentadora reapareció el lunes 12 de mayo durante los Premios Talía en Madrid y fue preguntada por el asunto. Muy tajante, comunicó que había tomado una drástica decisión en la polémica: no pronunciarse más sobre cualquier cuestión relacionada con la artista y La Oreja de Van Gogh. "No voy a contestar. Perdón ¿eh? No os lo toméis a mal, entiendo perfectamente que lo preguntes, pero siempre he sido muy cauta y voy a seguir siéndolo", sentenció.

Ahora, Gonzalo Miró ha sido preguntado por el conflicto. Cansado del asunto y de haber estado en medio de dos amigas, el hijo de Pilar Miró ha decidido desmarcarse de la polémica. "Me he quitado de representar a Amaia, ya lo dije a principio de año", ha declarado el colaborador de "Espejo Público".