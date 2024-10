El gran susto de Britney Spears: "El fuego me explotó en la cara"

Britney Spears ha compartido con sus más de 42 millones de seguidores en redes sociales lo que le sucedió hace unos meses. La cantante sufrió un terrible accidente que le dejó varias heridas en el rostro. Spears estaba intentando encender la chimenea cuando de repente le explotó en la cara.

La cantante de "Toxic", "Oops!... I Did It Again" entre otras, explicó que el accidente con la chimenea la causó quemaduras de segundo y tercer grado que le provocaron la pérdida de las pestañas y de las cejas. Incluso el pequeño flequillo que luce en los últimos días se debe a aquel accidente que ocurrió hace seis meses.

Todo ocurrió, tal y como la compositora relata, de madrugada mientras su amiga dormía. Como era tarde y no sabía qué hacer tras sufrir la lesión por el fuego, se puso "un poco de hielo en la cara y soportó el dolor durante 7 horas. Para poder dormir, tomó tres pastillas de Tylenol, un fármaco con propiedades analgésicas. ''Lo cual es algo muy importante para mí. Es como un maldito Vicodin o algo así. Pero tomé tres y finalmente me quedé dormida'', reveló.

La ganadora de siete premios Grammy ha querido, no obstante, tranquilizar a sus fans, asegurando que ahora ya está "todo bien" y que "son cosas que pasan".