Guía vip de Marbella: encuentre a su famoso en su local preferido

Figuran como los templos de moda, a medio camino entre lo que fue la «jet set» de antaño a lo más «bohochic», de la era Instagram, mezclando suntuosidad y modernidad para poner el broche de oro a la Marbella del «Canto sin dueño» y el resto de espacios de la Costa del Sol. Tienen sello propio y son los imprescindibles que hay que visitar, porque así lo han consignado las celebrities que los pisan. Santuarios de cita obligada donde dejarse ver y que te vean en Marbella: Los «beach club», una evolución del chiringuito de la silla de plástico en la arena, donde el mejor espectáculo con dj y bailarines, diversión y buena gastronomía (y hasta wifi) están asegurados. La revelación de este año ha sido la apertura del club de playa de Los Monteros, el emblemático hotel Los Monteros de Marbella, muy del gusto de la reina Ingrid de Dinamarca, Jaime de Mora y Aragón o el actor Sean Connery, que paseó su palmito por esta zona en la era de Jesús Gil. El emblemático recinto pasó a ser un Kimpton, dándole prioridad al modo club de playa cinco estrellas. Allí veíamos hace una semana a Diego El Cigala, dándose unos bañitos en su «piscina Infinity». Uno de los atractivos que ha innovado este club, es la llamada «social hour». Les detallo. A eso de las cinco de la tarde, empleados y clientes se juntan para ser invitados a un vino español gratis y hacer networking o entablar amistades. Todo un linkedin de alto standing. El chef Michelin, José Carlos García, que se encarga de la restauración, es todo un acierto.

Longoria en La Plage Casanis

Si antes el pistoletazo de salida en Marbella eran los baños de la Duquesa de Alba en las aguas mediterráneas frente su casa de «Las Cañas», ahora el panorama ha cambiado. Es la diminuta Eva Longoria, también con diminuto bikini, la que pone la guinda al verano con su baño en el «beach club» de La Plage Casanis, el «sunset» de moda en Marbella que cada domingo se convierte en un magnífico ritual. Allí, además de la foto en la hora dorada es obligado esperar comiéndose un buen arroz con bogavante en su restaurante donde el servicio es el más amable de la costa. Todo, después degustar los cócteles del chef, mientras el sol cae en un atardecer que ya es todo un espectáculo. Eva Longoria lo ha definido como el «mejor del mundo». Su CEO, el ex-futbolista Zazou Belounis, ha contribuido a que Marbella sea la casa de la celebrity y juntos pasan parte del verano. Otro de los favoritos, y que por cierto, fue la misma Longoria la que le puso el nombre en su día, es Playa Padre de Mosh, convirtiéndose en un atractivo para turistas nacionales e internacionales, celebridades e influencers de todo el mundo. Uno de sus asiduos es Haaland, el jugador del Manchester City. Su especial decoración convierte este club de playaen un oasis en el que el tiempo se detiene, donde solo importa el aquí y el ahora. Palmeras, arena blanca y el agua azul crean un paisaje para relajarse y disfrutar, no solo del sol y el mar, sino de deliciosos cócteles y la mejor música del momento.

Restaurante Trocadero Playa Trocadero Playa

Los Beach Trocadero

Trocadero es por sí solo sinónimo de lujo y de cita obligada en la ciudad. Hay un dicho que circula por todos los cenáculos en verano, que ya se toma como referente: «Quien viene a Marbella y no pisa un beach club de Trocadero, es como si no hubiera estado en Marbella». Trocadero es toda una apuesta por sus beach, su gastronomía y cómo no, también por sus actuaciones en directo. Este buque insignia de la restauración y clubs de lujo de playa en la Costa del Sol, puesto en marcha por el empresario Dionisio Hernández Gil, donde el futbolista Ronaldo no se pierde su visita, ni el aristócrata José María Finat, escritores de la talla de Zoe Valdés, Vanessa Monfort, Marta Robles, Pilar Eyre y la mismísima Victoria Federica, ahora que tiene un novio, Borja, que trabaja en las instalaciones. El último en saborear la brisa del mar de Trocadero Playa fue el mismísimo presidente del Partido Popular, Alberto Feijóo la semana pasada. ¡Ay, ese lenguado con verduritas!

Apuestas muy diferentes triunfan también en las playas de Marbella como el recién renovado «Los Tonys», en las playas de Elviria, donde Manuel Carrasco cada vez que viene se toma la paella de «Paulita», la cálida propietaria del chiringuito. Y pegado a este «beach» el Nikky Beach, de público eminentemente británico donde Dani DJ hace las delicias de los asistentes mientras chapotean en la piscina del recinto mojito en mano. El lado más sofisticado del verano pasa por el recién estrenado Sublim, del empresario Rosauro Varo, donde todos los veranos le vemos con su pareja Amaia Salamanca y a veces acompañados por José María Aznar. Y como contraposición a todos los beach playeros, uno artificial creado en «The Beach, La Reserva Club Sotogrande», en un entorno de la montaña, como ellos mismos definen: un oasis de interior con una playa rodeada de elegantes hamacas y chambaos para experimentar los placeres de la costa en el interior. Uno de los que frecuenta este entorno es Jon Rham, el campeón de golf que acaba de adquirir mansión en la zona y vive su privacidad en un lugar exclusivo.

El Mett favorito de Martin

Grábense este nombre: Mett. Este Beach Club cinco estrellas ubicado estratégicamente entre las localidades de Marbella y Estepona frente a la playa «El Saladillo», es el lugar perfecto para disfrutar de atardeceres interminables frente al estrecho donde se difumina África. Fue elegido el año pasado por Ricky Martin y Willy Smith para descansar y disfrutar. El establecimiento organiza una serie de happenings que incluyen sesiones de dj, cenas griegas junto a la playa y shows en directo. Una de las atracciones más divertidas que le dan sello, es la tradición griega de romper los platos después de comer, tomarte un cóctel y seguir disfrutando en las hamacas a tope de la experiencia Mett.