La herencia de María Jiménez: de sus bienes materiales a su gran legado artístico

María Jiménez nos dejó la madrugada del 7 de septiembre a los 73 años. La artista falleció en Sevilla, ciudad a la que se había trasladado unos días antes para someterse a unas pruebas médicas por unas molestias. La cantante ha muerto a consecuencia de un cáncer de pulmón, enfermedad que batalló en silencio. Tanto ella como su familia eran conscientes de su delicado estado de salud. Su hijo Alejandro, en una conexión en "Y ahora Sonsoles", desveló que hace unos meses tuvo una conversación sobre esto con su madre. "Hace dos o tres meses le dije: "Mira María, te queda poco tiempo" Y ella ya lo sabia", confesó Sancho a la prensa.

El hijo de María Jiménez, Alejandro Sancho Jiménez delante del féretro de la artista María Jiménez a la Capilla Ardiente instalada en el Ayuntamiento de Sevilla. Eduardo Briones Europa Press

Nos ha dejado una de las artistas más importantes de la historia reciente de nuestro país con un legado artístico impresionante. Pero lo cierto es que, para sorpresa de muchos, no ha dejado mucho patrimonio material a sus familiares en herencia. A lo largo de su vida fue propietaria de tres viviendas, pero en la actualidad solo tenía una, su hogar de Chiclana dela Frontera, lugar en el que tenía fijada su residencia. Se trata de un inmueble de 140 metros metros con una parcela de 3.300. La compró en 1990 cuando aún estaba casada con Pepe Sancho, pero la escritura estaba a su nombre. Durante su matrimonio, compró dos viviendas más: un ático en la Gran Vía de Madrid y un chalet en El Bosque. Pero en 2003, cuando se separó del actor, las vendió. María Jiménez se casó en separación de bienes y así lo recordó en una entrevista en el "Deluxe" en 2016: "A mí me daba vergüenza pedírselo, pero yo vi el cielo abierto cuando él me lo pidió, porque él no trabajaba". "Pepe solo me dejó 4 millones de pesetas. Lo que había en el banco se lo llevó, se llevó todo", declaró sobre el asunto.

Pero su herencia va más allá de cualquier inmueble. La artista ha dejado un gran patrimonio artístico. Los derechos de autor de María Jiménez siguen generando muchas ganancias económicas por su larga trayectoria musical. Solo con el disco que grabó con Joaquín Sabina, llegó a recibir 750.000 euros aproximadamente.