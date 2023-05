Las hijas de Enrique Ponce aceptan a Luis Miguel, pero no quieren saber nada de Ana Soria

Luis Miguel es uno más en la familia de su novia, Paloma Cuevas. Ha conseguido que las dos hijas de la socialité le acepten y, según nos cuenta una amiga de la ex de Enrique Ponce, “la sintonía entre las dos partes es perfecta. Luis Miguel se las ha ganado a base de cariño y respeto”.

Paloma y Bianca, de quince y once años, residen con su madre en Madrid, y son lo suficientemente maduras como para entender perfectamente que su padre dejó a Paloma para irse con una chica de veinte años. Y no quieren saber nada de Ana Soria, la novia del torero, porque han visto el sufrimiento y la humillación de su progenitora en los primeros tiempos de la ruptura matrimonial.

Enrique ha intentado por activa y por pasiva que exista un acercamiento… sin lograrlo. Cada vez que visita a las niñas en la capital madrileña acude solo. Ana se queda en Almería con su familia.

Enrique Ponce y Ana Soria en 'El Hormiguero' 'El Hormiguero'

Los últimos rumores apuntan a que Ponce y Soria podrían casarse a principios del 2024, en tierras almerienses y con la presencia de sus dos familias. Naturalmente, no se espera en esa boda a Palomita y Bianca.

Una fuente cercana al diestro nos desvela que “Enrique lo pasa muy mal por culpa de este distanciamiento entre sus niñas y su pareja, y ya no sabe que hacer para arreglar la situación. No entiende que sus hijas tengan una buena relación con su ex amigo, casi un hermano, Luis Miguel, pero se nieguen a conocer a Ana. Para él es un fracaso personal en toda regla".