El hondo pesar de Vicky Martín Berrocal por el fallecimiento de Mario Vargas Llosa

Se conocieron durante la entrega de los icónicos premios teatrales Mayte, y allí nació una corriente de cariño que perduró con el paso de los años. Hoy, Vicky Martín Berrocal llora la muerte de Mario Vargas Llosa, por quien sentía una profunda admiración.

Su mensaje póstumo al literato es elocuente: “A veces una no entiende por qué la muerte de alguien te puede llegar a conmover tanto. Este es un ejemplo. Todavía recuerdo el día que conocí a Mario Vargas Llosa... fue en unos premios taurinos en Mayte Commodore, donde acompañaba a su paisano Roca Rey. Nadie me había avisado, porque seguramente, de haberlo sabido, no me habría atrevido a presentar esos premios. Cuando terminé, se acercó y, con una enorme sonrisa, me dio la enhorabuena… Siempre he sentido una gran admiración por él. Un Nobel y un señor”.

Quienes la conocen bien aseguran que se encuentra muy compungida por este triste adiós. Su pesar es comprensible, dada la enorme admiración —e incluso cariño— que sentía por el escritor, considerado un emblema de la literatura peruana.

Por otro lado, la diseñadora está expectante ante el estreno del reality “Las Berrocal”, que llegará el próximo 20 de mayo a Movistar+. Un programa en la línea del que protagonizaron en su día la familia de María Teresa Campos o las Kardashian.

En este caso, las protagonistas son Vicky, su hija Alba, su madre Victoria Martín Serrano y su hermana Rocío.

Glamour, elegancia y éxito a partes iguales. Este matriarcado nos presenta a cuatro mujeres con personalidades arrolladoras, creadoras de un universo propio en el que se cuidan mutuamente.

El reality consta de cuatro episodios de cincuenta minutos cada uno y promete ser una de las grandes sensaciones de la temporada televisiva.