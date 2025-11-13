La íntima confesión de Gloria Camila entre rumores de ruptura con su novio: "No me ha bajado el periodo"

Gloria Camila vuelve a acaparar todos los titulares. Tras su regreso de "Supervivientes: All Stars" después de 50 días en Honduras, la hija de Ortega Cano ha retomado su vida en Madrid, incluido su trabajo en la pequeña pantalla. Una de las personas que más echó de menos durante su paso por el reality fue Álvaro García, su pareja.

Sin embargo, en las últimas horas ha ocurrido algo que podría llevar a entender que entre ellos se ha producido una ruptura o, al menos, una suerte de crisis. Álvaro García ha dejado de seguir en Instagram tanto a Gloria Camila como a Rocío Flores, con la que también mantenía una estrecha y cercana relación. De hecho, la hija de Antonio David ha acompañado a su tía en numerosos conciertos del artista en estos últimos meses.

De momento, la hija de Ortega Cano y su sobrina continúan siguiéndole en redes, y los principales protagonistas guardan silencio al respecto. En el caso de Gloria Camila, la joven ha dado un paso al frente para realizar una sorprendente confesión: “Hoy toca revisión ginecológica, ya que aún no me ha bajado el periodo, por si alguien también quiere comentar algo sobre esto”.

Gloria Camila en el concierto de su novio, Álvaro García Gtres

Parece que la hija de Rocío Jurado está tan cansada de que se especule sobre los aspectos más íntimos de su vida privada que ha decidido ser ella misma la que ponga el foco en ellos. Además, la sorprendente revelación llega acompañada de una carta abierta dirigida a María Patiño, que en los últimos días ha cargado públicamente contra la joven a colación de su complicada relación con Ana María Aldón, ex de Ortega Cano y madre del pequeño José María, hermano de Gloria Camila.

Gloria Camila responde a María Patiño

La periodista de “No somos nadie” de Canal Quickie ha sido muy crítica con Gloria Camila por lo que ella considera un comportamiento poco adecuado con Ana María Aldón: “Debería ser más generosa con la madre de su hermano, porque lo que he visto hasta ahora me parece… No voy a poner calificativos. Se ha metido en la relación desde el principio, tiene muchos ‘gatitos’ dentro para ser tan joven”.

Gloria Camila y Rocío Flores, unidas contra Ana María Aldón: "Se está hartando de hablar siempre" Europa Press

Unas palabras a las que Gloria Camila no ha dudado en responder. “Yo no he entrado en ninguna relación ni en asuntos ajenos, pero claro, cuesta aceptar que una chica joven vea con más claridad lo que otros llevan años fingiendo no ver: dónde hay amor, dónde ya no lo hay y quién está intentando aprovecharse del silencio de los demás. A muchos les incomoda que alguien ponga límites, porque se les acaba la impunidad”, comienza diciendo la hija de Ortega Cano.

Además, le recuerda que, por más que pese a los que se benefician de su silencio, jamás se quedará callada ante lo que, a su juicio, son solo falsedades: “No necesito hundir a nadie para brillar, y ahí está precisamente el problema: hay quienes solo destacan cuando inventan, señalan o tergiversan. Que se acostumbren, porque ya van varios años y todavía no han entendido que no me callo ante las mentiras”.