Irene Rosales abre su álbum de fotos privado de su viaje romántico con Guillermo a Roma: "Sumando momentos juntos"

La relación de Irene Rosales y Guillermo se consolida por momentos. Mientras Kiko Rivera se sentaba en "¡De Viernes!" y arrojaba nuevos datos de su separación con la madre de sus hijas, la andaluza ponía tierra de por medio con su nueva ilusión y se marchaba Roma para disfrutar de una romántica escapada, presumiendo de su amor en redes durante todo el fin de semana.

Un viaje para el recuerdo

Tras disfrutar de unos días inolvidables junto a Guillermo en Italia, Irene Rosales ha abierto su álbum de fotos privadas en Instagram de su viaje a Roma con el sevillano. "Gracias Roma por estos días mágicos. Sumando momentos juntos con mi amor", ha escrito la ex de Kiko Rivera en la publicación.

Durante su escapada, la pareja ha visitado las principales atracciones turísticas de la ciudad, como el Coliseo, la Fontana di Trevi o la Ciudad del Vaticano. Descubriendo juntos la que es considerada como una de las ciudades más románticas del mundo, Irene y Guillermo han exprimido al máximo su escapada exprés de fin de semana. Ajena a la entrevista de Kiko Rivera, Rosales se encuentra centrada en su nueva relación sentimental y su noviazgo se afianza a pasos agigantados.

Las palabras de Kiko sobre su matrimonio con Irene

El DJ se sinceró en "¡De Viernes!" sobre el enfriamiento de su matrimonio. Según explicó, fue él quien dio el primer paso. "Fue un verano complicado, porque el matrimonio ya estaba roto. Yo tampoco he sido el marido perfecto. El primer paso lo di yo. Luego Irene ya dio los suyos", confesó. "No había comunicación ninguna. Dormíamos en habitaciones separadas. Era una mezcla entre compañera de piso y mi madre", reveló sobre su relación. Aún así, Kiko Rivera es consciente de que Irene "tenía más razones para dejarme que yo a ella, pero llegó un punto en el que ya no pude más, era demasiado frío. No existían ni discusiones, no importaba nada".