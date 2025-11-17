El último movimiento de Isa Pantoja tras el perdón de su hermano Kiko: un corazón herido y numerosos mensajes apoyos

Isa Pantojavuelve a estar en primera línea mediática a raíz de la entrevista de su hermano Kiko en “¡De Viernes!”. El DJ se sentó en el plató de Telecinco después de años alejado de los platós y concedió una de sus entrevistas más esperadas tras su reciente separación con Irene Rosales. Además de arrojar nuevos detalles de su ruptura con la madre de sus hijas, el hijo de la tonadillera se sinceró sobre la relación con su hermana, pidiéndola perdón públicamente por todo el dolor ocasionado.

“No me quiero justificar. Asumo mis errores, mi comportamiento fue horrible (…) No me siento orgulloso de eso, pero la situación pudo conmigo”, ha dicho él, aguantándose las lágrimas: “Fue un episodio horrible y nadie hacía nada. Yo ahí tendría como 29 años. Estaba en plena época chunguísima. Cuando escucho a mi hermana decir: ‘Este no es mi hermano’. Evidentemente, no lo era”, declaró Kiko Rivera al rememorar el episodio de la manguera a Isa Pantoja en Cantora.

El gesto de Isa Pantoja

Este fin de semana, Isa Pantoja ha puesto tierra de por medio de Madrid y ha disfrutado de una escapada a Pedraza (Segovia). “Perderse por Pedraza para encontrarme un poquito más. Justo lo que necesitaba”, escribió en su última publicación de Instagram tras su visita a la localidad.

Horas más tarde, la hija de la tonadillera rompía su silencio en un story de Instagram compartiendo diferentes mensajes de apoyo de seguidores tras la entrevista de su hermano. Junto a la recopilación, Isa añadía un emoticono de un corazón herido.

Kiko Rivera De viernes

“Estoy viendo en estos momentos la entrevista a tu hermano, y me partes el alma. Esos hechos y comportamientos que cuentas rompen el corazón. Ojalá la vida te devuelva tanta felicidad como llantos de aquella juventud”, decía uno de los mensajes que ha recibido Isa Panoja. “Todo esto es retraumatizante para ti, no me parece justo, que te dejen vivir en paz, que te dejen construir en paz… Estás en tu derecho si no quieres perdonar”, señalaba otro. Muy agradecida, Isa Pantoja reaccionaba al cariño y apoyo recibido.

El perdón de Kiko Rivera

El Dj ha reconocido públicamente sus actos y se ha disculpado con su hermana por todo el dolor ocasionado. Aunque se desconoce la reacción de Isa al perdón de Kiko, Alexia Rivas señaló en "El tiempo justo" que para la joven sería “un alivio” y que estaría dispuesta a aceptar sus disculpas porque le “quiere mucho” y es “a la primera persona a la que perdonaría". Por el contrario, Leticia Requejo, colaboradora también del programa, insistió en que la hija de la tonadillera no estaba dispuesta a tener un conversación con su hermano pese a sus palabras de arrepentimiento.

Lo único que queda claro tras la entrevista es el dolor que siente Isa Pantoja por todo lo vivido, que no ha dudado en compartir los mensajes de apoyo recibidos en las últimas horas después de que Kiko Rivera rememorara el suceso de la manguera de Cantora, justo cuando se cumple un año de la entrevista de la joven en "¡De Viernes!" relatando lo ocurrido en casa de su madre cuando aún era menor de edad, una de sus entrevistas más duras hasta la fecha.