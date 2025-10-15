Kiko Rivera, “muy enfadado” con Irene Rosales: “Hay dos cosas que no entiende”

El matrimonio de Kiko Rivera e Irene Rosales hacía aguas mucho antes del anuncio del final de sus días de convivencia. Tan solo unas horas antes de que saliese la publicación que confirmaba su ruptura, el Dj abandonaba el domicilio conyugal y se instalaba en un lujoso pisito de soltero. Pero un día antes de su mudanza su ahora exmujer ya fue grabada cenando en una cita con un apuesto joven. El mismo con el que este miércoles pasea de la mano y se besa con pasión en las portadas del kiosco rosa.

El afortunado que ha sido señalado como nueva ilusión de Irene Rosales lleva por nombre Guillermo. Ronda los cuarenta años y es empresario. De hecho, el contacto con la influencer comenzó hace cinco años, cuando acudió a su casa a instalar un césped artificial e hicieron muy buenas migas. De hecho, se sacaron una foto para el recuerdo de aquel día de trabajo. Después el estrecho contacto, al vivir muy cerca a la familia, se ha obrado el milagro del amor. A Kiko no le cuadran las fechas y está muy molesto, según desvelan desde su entorno.

Kiko Rivera, “muy dolido” con Irene Rosales

La bomba llevaba unos meses planeando por los platós de televisión. Ya se hablaban de las citas secretas de Irene Rosales con un apuesto joven, con cuerpo de gimnasio y de muy buen ver. Se le identificó como un vecino de Castilleja de la Cuesta, donde reside la influencer con sus hijas y hasta hace poco con su marido. Él aporta a la relación un hijo adolescente y la promesa de no hacer ruido. No quiere ser famoso y su novia, después de intentar echar balones fuera, finalmente reconoció su romance y subrayó que no es una persona pública.

Irene Rosales en un fotomontaje Gtres

A la exnuera de Isabel Pantoja no le interesa que se sepa y cuente nada de su nueva pareja: “Es una persona anónima. Tampoco se pueden decir muchas cosas de él, ¿eh? Hay que respetar la intimidad de las personas, sobre todo de las que no pertenecen a este mundo. Este tipo de cosas no me gustan nada”. ¿Oculta algo? Desde que salieron las fotos de sus citas románticas, entre muestras de cariño y besos, se habla de cuándo comenzó realmente el idilio. Algo que mosquea al ex, que se niega a pronunciarse en público al respecto, pero sí en privado.

“Kiko Rivera está completamente afectado, muy dolido, no entiende dos cosas de Irene Rosales: que cómo ha rehecho su vida tan rápido y por qué no ha sido más discreta con esta nueva ilusión”, destacan desde ‘Espejo Público’, en la mañana de Antena 3. Se siente traicionado porque “Guillermo no es una persona que pasaba por allí, es del entorno de ambos”. Ahora cuadran muchas cosas y otras se difuminan y pierden el sentido. Es por eso que se asegura que el Dj ha llamado a la madre de sus hijas para aclarar algunos puntos.

“Irene Rosales y Kiko Rivera han hablado por teléfono en las últimas horas. No ha habido reproches, pero es cierto que Kiko está con el calendario en la mano, porque no le cuadran las fechas de cuándo pudo empezar la relación”.

Guillermo fue el encargado de la remodelación del jardín de la familia en noviembre de 2020. Ahí es cuando se conocieron y se entabló una amistad. Una que han preferido mantener en secreto. Tanto, que cuando comenzó a sospecharse que se habían desdibujado los límites, Irene Rosales lo negó rotundamente: “Cuando se conoce la separación, a los dos días se fotografía a Irene con Guillermo y lo desmienten, con que es un compañero del gimnasio porque van juntos”, sostiene Gema López, que cierra contundente: “Sin defender a Kiko, que es lo más machista del mundo y creo que se ha portado fatal durante este matrimonio, entiendo que cualquier humano lo primero que hace cuando se separa es cuadrar fechas”.