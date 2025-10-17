Primera reacción de Isabel Pantoja a las fotos de Irene Rosales con otro

La nueva ilusión de Irene Rosales era un secreto a voces. Desde el pasado mes de agosto ya se le seguía la pista, pues se citaba con Guillermo incluso días antes de anunciarse su separación de Kiko Rivera. No fue hasta ese día cuando el Dj abandonó el domicilio conyugal y se instalaba en un lujoso piso de soltero, asegurando estar emocionado por la nueva etapa que iba a iniciar. También su ahora exmujer se mostraba positiva respecto al futuro. Ahora ya se ha comprendido el motivo y es que una nueva ilusión ponía ritmo a los latidos de su corazón.

En un primer momento trató de negar su existencia. Al ver que sus románticos paseos cogidos de la mano, sus apasionados besos y sus citas eran protagonistas del kiosco rosa, no le quedó más remedio que ceder ante la evidencia. Reconoció que estaba iniciando una nueva relación, pero subrayaba que Guillermo es anónimo y no se puede hablar demasiado sobre él. Ya se sabe cómo ha encajado la noticia Kiko Rivera: mal. Ahora también la primera reacción de Isabel Pantoja al toparse con la nueva realidad de su exnuera.

Isabel Pantoja, muy decepcionada con Irene Rosales

La primera reacción fue la de la propia Irene. Estaba molesta porque su romance dejaba de ser secreto y la gente comenzaba a echar cuentas y ver que Guillermo lleva cinco años siendo íntimo amigo. ¿Algo más? Es esto lo que mosquea a su exmarido: “Kiko Rivera está completamente afectado, muy dolido, no entiende dos cosas de Irene Rosales: que cómo ha rehecho su vida tan rápido y por qué no ha sido más discreta con esta nueva ilusión”, decían desde ‘Espejo Público’ de Antena 3. “Guillermo no es una persona que pasaba por allí, es del entorno de ambos”., subrayaban.

Irene Rosales y Kiko Rivera mantuvieron una conversación por teléfono después de que las revistas de la polémica viesen la luz. “No ha habido reproches, pero es cierto que Kiko está con el calendario en la mano, porque no le cuadran las fechas de cuándo pudo empezar la relación”. Está decepcionado, como también dicen que lo está su madre, Isabel Pantoja, tras tener conocimiento de lo sucedido y toparse a su nuera en las portadas de las revistas con otro.

“No le han sorprendido nada estas fotografías y, si antes estaba decepcionada con Irene Rosales, ahora todavía lo sigue estando más”, asegura Kike Calleja desde ‘Vamos a ver’. Y es que el periodista hace alusión a lo sucedido en 2023, cuando Kiko Rivera fue ingresado por un problema cardiaco, que marcó un punto de inflexión en la relación con su suegra: “Cuando va Isabel, su encuentro con Irene es frío y distante, aunque la tonadillera se mostró muy cariñosa. Después, ella le dijo a Kiko que llamara a Irene para poder ver a las niñas y esta dijo que no. Isabel se marcha llorando desconsoladamente”.