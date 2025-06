Kiko Rivera asesta una puñalada a Isabel Pantoja: de cena con Diego Gómez

Isabel Pantoja ha tenido numerosas parejas a lo largo de su vida, unas confirmadas y otras especuladas. Grandes amores y otros menos afortunados, pero que ha vivido siempre con intensidad. En la lista rezaba uno que destacaba por ser el más discreto de todos, Diego Gómez, hasta que decidiese romper su silencio hace unos meses. No ha hablado mal de la tonadillera y se ha reservado muchos detalles escabrosos, aunque sí la ha puesto en jaque al hablar de sus inicios, sus apasionados encuentros y también de lo que ha sido testigo a su lado.

La tonadillera siempre guarda silencio y aunque se eleve el tono, prefiere dar la callada por respuesta. Pero con Diego no pudo evitar estallar y materializó sus quejas en directo desde ‘TardeAR’, programa que logró las confesiones íntimas de su expareja. Pero quizá ni aquella traición ha sido tan dolorosa como la que acaba de conocer, al enterarse de que su “hijo del alma”, desde hace años enemigo íntimo, se ha citado con su ex. Y no se trata precisamente de un encuentro casual, pues han compartido incluso mesa y mantel.

Diego Gómez, ex de Isabel Pantoja, en una imagen de archivo Gtres

Kiko Rivera, de cena con Diego Gómez

Tal y como han informado en la tarde de este viernes desde ‘TardeAR’, el Dj se ha sentado a cenar con quien fuese pareja de su madre durante tres años. Su ruptura fue convulsa y dolorosa, pues tal y como ha desvelado él se produjo al entrar en escena Julián Muñoz, con sus juegos de seducción y el poder que arrastraba como alcalde de Marbella, antes de estallar los casos de corrupción que les mandó a ambos a prisión. En esas entrevistas también dejaba constancia del cariño que sentía por Isa Pantoja y Kiko Rivera, más allá de lo que hubiese sucedido con su madre. Unas palabras que se ven ahora confirmadas.

Y es que desde el programa de Telecinco han informado del “reencuentro que nadie vio venir y que se produjo anoche. Diego Gómez, expareja de Isabel Pantoja, se reunió con Kiko Rivera y además han compartido mesa y cena en el casino de Torrequebrada”, anunciaba Verónica Dulanto sobre su exclusiva, que incluía palabras del protagonista. Este casino de Benalmádena es donde ha trabajado Diego Gómez desde hace años y desde donde Kiko Rivera ha compartido contenido a través de sus redes sociales.

Diego Gómez TardeAR

El programa envió a sus reporteros y cámaras para entrevistar a Kiko Rivera, pero no esperaban encontrarse allí a Diego Gómez. Tampoco éste esperaba el despliegue mediático: “¿Qué hacéis por aquí? Me recuerda a los viejos tiempos. La verdad es que no lo echaba de menos”, reconocía con simpatía el ex de la cantante. Se mantuvo más cauto a la hora de confirmar su cita con el Dj, pues al ser preguntado sobre si se iban a ver, aseguró que “no lo sé, hablé con él hace unos días y si le veo me dará mucha alegría, como siempre”.

Un encuentro que podría levantar ampollas, especialmente en Isabel Pantoja. Una cuestión que a Diego Gómez no le quita el sueño, como así llega a subrayar al ser preguntado sobre si le sentaría mal o no a su ex: “La verdad que no me interesa lo más mínimo”. Aunque no quiso confirmar si habían quedado al final o no y ante el silencio de Kiko Rivera, al final terminaron por hablar los testigos por ellos: “La gente que estuvo ahí me dijo que estuvieron dos horas cenando juntos”. La conversación que amenizó la velada sí que es un misterio.