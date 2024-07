Isa Pantoja y su hijo, en urgencias por un virus que han cogido en Egipto

Isa Pantoja ha querido volver a perderse por Egipto para redescubrir sus misterios y mágicos enclaves, como ya hizo hace tan solo dos años atrás. Esta vez no solo le acompañaba su marido, Asraf Beno, sino también su hijo Albertito. El viaje, como ya publicamos en LA RAZÓN, comenzó con un percance que casi le deja en tierra y sin poder volar, así como arruinó los grandes momentos en su rutina como influencer. Pero parece que lo peor estaba por llegar y es que la salud le ha jugado una malísima pasada nada más aterrizar en suelo patrio, siendo su hijo el primer afectado por un virus, pero contagiándoselo a su madre y más personas de su entorno. Tanto, que una vez que llegaron a Sevilla, tuvieron que personarse en un hospital en urgencias, después de que incluso fuese atendido por los servicios médicos en el mismo aeropuerto de Madrid tras su llegada del país africano.

Isa Pantoja regresa de su luna de miel con look cómodo. Gtres

El regreso a casa en avión no ha sido nada sencillo para el hijo de Isa Pantoja. Ha tenido un vuelo de vuelta delicado, sintiendo molestias desde el mismo momento en el que la nave aterrizó. A su llegada, no pudieron esperar y pidieron ayuda a los servicios médicos del aeropuerto para que pudieran paliarle las molestias, como así ha narrado la propia madre cómo fueron esos angustiosos momentos. Después de explicar cómo el móvil dejó de funcionar y por eso no ha podido estar tan activa en sus redes sociales, desvela también el otro motivo por el cual se ha mantenido alejada del foco: “Os voy a contar por qué he estado estos dos días sin subir prácticamente nada. Después del viaje… Allí nos lo hemos pasado genial. Ahora tengo más fuerzas para poder contaros. Al aterrizar, Alberto se puso malísimo en el avión. Yo pensaba que era un mareo por el aterrizaje, pero no. Siguió así en el aeropuerto en Madrid. Vinieron los médicos a atenderle. Yo estaba súper preocupada, porque lo veía fatal al pobre”. Aun así, pusieron rumbo a Sevilla, pues ya tenían reservados los billetes de tren.

“Yo pensaba que iba a estar mejor, pero como estaba igual, fuimos a urgencias ya en Sevilla. Hicimos noche en Sevilla, porque no nos sentíamos ninguno con fuerzas para venir a El Puerto de Santa María en coche. Cogimos una habitación de hotel allí. Por suerte, todo salió bien en las analíticas. Alberto ya está bien”, añadía la joven, desvelando que por lo menos su pequeño pudo recobrar la salud y recuperarse antes de volver a casa. Eso sí, no fue el único en caer enfermo, pues también ella misma ha terminado contagiándose de lo que parece ser un virus que han cogido en Egipto. Pero ese virus acabó sufriéndolo también personas de su entorno que no les acompañaron en el viaje, por lo que se descarta que sea por algo que comieron o bebieron allí.

Isa Pantoja con mascarilla Gtres

Aprovechando su estancia en Sevilla, Isa Pantoja quiso compartir un tiempo con su querida Dulce, su niñera y fiel escudera. Parece que no fue la mejor idea: “Pero esa misma noche yo empecé a sentirme mal. Dulce había estado esa noche con nosotros, porque al día siguiente nosotros ya nos habíamos venido a El Puerto. Ella por su parte y yo por la mía, ella en Sevilla y yo en El Puerto, empezamos a sentirnos mal. Caíamos las dos, así que tenemos ese virus, que es una gastroenteritis de toda la vida. Puede ser el agua de allí, pero no lo sé, porque yo he viajado un montón y nunca nos ha pasado nada. Pero es que Dulce no ha estado de viaje y lo ha pillado… Ahora me encuentro mejor, pero ayer no tenía fuerzas. He comido un poco de arroz y pavo y no lo he echado, así que estamos un poco mejor”, termina su parte médico improvisado a través de las stories de su cuenta de Instagram, para excusar su ausencia viral.

Los síntomas que ha padecido Isa Pantoja, su hijo y también Dulce tras ser contagiados de un virus en Egipto los ha puesto de relieve la propia influencer: “Tengo los labios súper secos todavía y todo el rato siento cansancio, pero estoy mejor que ayer”, informa, después de desvelar que ha estado varios días sin tolerar alimentos, con gastroenteritis muy debilitada. “En el hospital nos dijeron que había mucha gente con virus. El caso es que te deja plof por 48 horas. Lo bueno es que no está asociado a nuestro viaje, sino que nos lo habrán pegado”, aunque no sabe quién y en qué circunstancias. Algo que ha causado cierta preocupación entre sus seguidores, aunque atendiendo a que la familia ya se encuentra mejor, parece que la tranquilidad se impone, mientras la salud regresa.