Isa Pantoja reacciona al gran momento que está viviendo su madre tras su último anuncio

Isabel Pantoja está viviendo uno de sus mejores momentos tanto a nivel profesional como personal. Si la semana pasada sorprendía a todos pasando un agradable tarde de ocio con su desconocida amiga Mariló, esta ha empezado con el anuncio del inminente lanzamiento de su nuevo disco por el 50 aniversario de su carrera que incluye algunos de sus éxitos que nunca antes había grabado. Quién no ha dudado en pronunciarse sobre cómo está viviendo su nueva etapa ha sido su hija, Isa Pantoja.

Pese al innegable distanciamiento que hay entre ellas, no se puede ocultar la alegría porque la tonadillera esté atravesando un buen momento personal. Aunque los medios se han hecho eco del sorprendente cambio que ha tenido en su día a día, no es nada nuevo para su hija que Isabel Pantoja salga con amigas: “A lo mejor es como una novedad que se le vea con otra persona que no sea mi tío, pero me gusta que de alguna manera esté sirviendo para hablar del disco, porque es lo importante es su trayectoria”.

Isa Pantoja también ha señalado que en un primer momento no reconoció quién era la mujer que la acompañaba en su escapada por Córdoba. Sin embargo, tras hacer memoria ha caído en la cuenta de que no es alguien nuevo en la vida de su madre y ya mantenían amistad desde que ella era pequeña: “La conozco de hace muchos años, la recuerdo cuando era más pequeña, no solamente fan, también amiga”, señalaba en “Vamos a Ver” ante la expectación de todos los colaboradores por saber más acerca de Mariló, una gran amiga de Isabel de la que poco o nada se sabía de ella hasta ahora.

A pesar de la atención de todos, no considera como algo nuevo esto: “Esa portada no me parece nada de ser que la novedad es que sale con otra persona que no es mi tío. Entiendo que para la gente sea algo wow, pero para mí no lo es”, ponía énfasis.

La amiga de Isabel Pantoja vuelve al trabajo tras salir a la luz su amistad con la tonadillera Europa Press

Mariló ha sido desde hace años una de las confidentes de la tonadillera y, aunque su persona quedaba en un segundo plano, son numerosas las veces que las cámaras la han captado cerca de su amiga. Este lunes ambas han retomado la normalidad laboral tras darse a conocer la portada en la revista “Lecturas”. Mariló ha regresado a su trabajo sin dar declaración alguna a la prensa, actitud que según el mismo Antonio Rossi no tiene intención de cambiar. Por la otra parte, Isabel Pantoja ha preparado un anuncio muy importante que ha dado a primera hora de esta tarde: “Un doble CD en formato disco libro y triple vinilo disponible en preventa” para celebrar su 50 aniversario. Además, las primeras 2.000 unidades estarán firmadas por la artista.