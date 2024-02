¿Quién es la nueva mejor amiga de Isabel Pantoja?

Isabel Pantoja ha estado en los últimos meses en el centro de la atención mediática debido a cambios que estaría apunto de hacer en su vida. La tonadillera dio inicio al año con la clara intención de sanear sus cuentas, y eso pasaría por una nueva manera de administrar sus negocios. En todo momento ha tenido cerca de ellas a contadas personas de su confianza. Sin embargo, parece que inicia una nueva época antes de abandonar Cantoray lo quiere hacer completamente libre. De este modo la tonadillera ha dejado a un lado la soledad en la que se había encerrado últimamente para tomar las riendas de su vida y lo ha hecho con un nuevo apoyo, una nueva confidente y sin su hermano Agustín.

La noticia es muy reciente y todavía falta el testimonio de muchos implicados, como los de sus hijos Kiko Rivera e Isa Pantoja, con los que no comparte la mejor de las relaciones. Según ha dado a conocer la revista Lecturas en exclusiva, la Pantoja ha sido vista este fin de semana en Córdoba en compañía de una amiga de la que poco o nada se sabía. Así lo adelantó ayer Luis Pliego en el programa de Ana Rosa, lo que ha denominado como “el fin del encierro de Isabel”.

Isabel Pantoja, salen a la luz los "problemas de salud serios" Europa Press

El panorama que se presenta es chocante porque no estamos acostumbrados a ver de este modo a la intérprete de “Marinero de luces”: “La curiosidad es máxima. Habíamos hablado de que Isabel Pantoja tenía un entorno, una mejor amiga en Córdoba, que era la que se encargaba de sus citas médicas, es con la persona con la que estuvo cuando se casaba su hija”, arrancaba de esta manera el director de la ya mencionada revista.

El reportaje que se ha hecho sobre la artista ha dibujado un rostro desconocido hasta ahora. Llena de vida y energía aprovecha sus ahora numerosos viajes a la capital cordobesa para salir en compañía de sus nuevas amistades y no evitar más las miradas indiscretas: “La hemos visto pasar unos días juntas en Córdoba. Estas fotografías son muy novedosas por varios asuntos. El primero, no está Agustín que le acompaña a todo. El segundo, salió de Cantora conduciendo su propio coche hasta Córdoba, donde ha pasado unos días allí. Hay muchísima sintonía, muchísima amistad. Es una nueva Isabel Pantoja muy feliz, que hacía mucho tiempo que no veíamos(...) Salen de compras, van siempre a comprar jamón y embutidos. El caso es que es una Isabel Pantoja totalmente renovada y feliz”.