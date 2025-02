La primera e inesperada foto de Isabel Pantoja en Gran Canaria

El calvario que están pasando Anabel Pantoja y David Rodríguez desde que su hija ingresó en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria no ha terminado. A pesar de que la pequeña ya está en casa con ellos, la justicia les pisa los talones. Se les investiga por un presunto delito de lesiones, aunque se trata de un proceso protocolaria activado por el centro médico, al dar parte de la situación clínica de la niña a las autoridades. El procedimiento sigue su curso y todos confían en que se esclarezca qué sucedió aquel 9 de enero en el que sus vidas se representa en una escala de grises. Por supuesto, sus familias y amigos no les abandonan y luchan por dejar claro que ponen la mano en el fuego por ellos y su inocencia. No solo en privado, sino también de manera pública, como así ha hecho incluso Isabel Pantoja, tan discreta en cuestiones familiares y esquiva en cuanto la polémica entra en juego.

Desde el primer instante, la tonadillera se encuentra instalada en Gran Canaria para estar cerca de su sobrina. Junto a su hermano Agustín, han encontrado refugio en un hotel cercano al centro médico en el que pasaron sus angustiosos 18 días de ingreso, pero no han abandonado la isla al entender que su presencia es aún necesaria. Cuantos más apoyos mejor, aunque la cantante ha preferido mantenerse en todo momento alejada del foco mediático y esquivando los flashes de los paparazzi desplazados a la zona. Pero algo ha debido de cambiar en sus adentros, pues Isabel Pantoja ha dado un paso inesperado para todos: dando su visto bueno para que se publique la primera fotografía que le sitúa en la isla canaria a la que su sobrina acudió en busca de paz.

Isabel Pantoja no quería ser protagonista de unas circunstancias delicadas y se negaba a que el foco mediático se posase en ella. Ha sabido permanecer fuera del objetivo de las cámaras, pero ahora no ha dudado en llamar la atención de todos y acaparar todas las miradas, quizá también para aligerar de esta carga a Anabel. De ahí que se haya relajado un tanto y se diese un paseo por la zona, incluso dándose el placer de irse de comprar para darse algún que otro capricho. Algo que ha quedado inmortalizado en las redes sociales, cuando la responsable de la tienda en la que hizo parada ha compartido una instantánea que está dando mucho que hablar.

“Tu visita me hizo recordar por qué te quiero tanto”, es el texto que acompaña a la imagen publicada por la tienda de moda ‘Gio by us’, donde la cantante entró seducida por su oferta en complementos. Con la mejor de sus sonrisas, posa feliz junto a la responsable del establecimiento, que no duda en expresar la admiración que siente hacia la artista, cuando quiso dejar constancia a su clientela y amigos de tan destacada visita. Una instantánea que ha sido muy inesperada, pues han sido ingentes sus esfuerzos para pasar desapercibida e incluso hacer creer que ya no estaba en Gran Canaria, para no ser seguida y ver su discreta rutina puesta en peligro. Está volcada con Anabel Pantoja y David Rodríguez, quienes están atravesando los peores momentos de su vida por el revés de salud que ha sufrido su hija Alma, pero especialmente ahora que se investiga su supuesta responsabilidad en el suceso. Algo que han tratado de dejar bien claro que no es así, aunque entienden la necesidad de que se activen este tipo de protocolos que protegen a los menores de posibles malos tratos.