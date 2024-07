Isa Pantoja y Asraf Beno anuncian una importante noticia: "Tenemos algo que celebrar"

Isa Pantoja y Asraf Beno ya están de vuelta en España después de haber pasado unas vacaciones en Egipto. Tras su llegada, han querido compartir una noticia muy importante con sus seguidores: tras unas semanas interminables de obra en la que el finalista de GH DÚO ha formado parte del equipo constructor, el matrimonio ha anunciado que su nuevo hogar ya está listo para ser habitado.

"Está destrozadito, pero teníamos que celebrar que hemos terminado la casa", ha apuntado Isa Pantoja a través de una historia de Instagram donde aparece Beno, con una expresión cansada, brindando con un vaso de gazpacho.

Una mudanza de lo más ajetreada

El traslado a su nueva vivienda, ubicada en el Puerto de Santa Maria (Cádiz), ha traído más de un quebradero a la pareja. Hace poco más de un mes, la hija de Isabel Pantoja incendiaba las redes un vídeo de ella llorando en el que expresaba su angustia por tener problemas de salud derivados de la obra: "El polvo lo que ha hecho es agravar lo que ya tenía, que es una bronquitis", explicó, aunque poco después tranquilizó a sus seguidores: "Creo que lo que me pasaba también era un poco psicológico, en el sentido de que yo me iba curando un poco más con las pastillas y el tratamiento del asma. Pero cuando veía que yo mejoraba, veía que estaban haciendo obras en mi casa y que no terminaba nunca. Y ahora, oficialmente, ha terminado", comentó.

Fue en marzo cuando Isa Pantoja y Asraf Beno anunciaban su mudanza a su primera casa juntos: ficialmente os podemos decir que hemos cumplido otro sueño juntos: "Ya tenemos casa

y no sabéis la ilusión que tenemos! Todavía nos faltan cosas para poder hacer vida allí pero poco a poco iremos haciendo todo para tenerlo listo antes de verano. El lugar elegido? El Puerto de Santa Maria. Nos hemos enamorado de esta ciudad y de su gente. Aquí formaremos por fin un hogar muy deseado los tres juntos", fue el mensaje con el que anunciaron a finales de marzo que habían dado un paso más en su relación.