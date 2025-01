La reacción de Isabel Pantoja al ver a su ex Diego Gómez aireando sus intimidades

Isabel Pantoja no ha pasado un buen 2024 por muchos motivos. Ha perdido amigos por el camino, personas que eran de su entera confianza. También permanece alejada de sus hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja, así como de sus momentos felices con sus nietos. Su relación con Anabel Pantoja pasa por momentos tensos, mientras Sus hermanos, Agustín y Juan, parecen sus únicos apoyos. El pasado siempre le azota con dureza cuando trata de recuperar el control de su vida, como así ha sucedido ahora en el inicio del 2025, como aviso de que las cosas no mejorarán demasiado en el próximo año para ella. En medio de problemas de salud graves, que mantienen a muchos preocupados, reaparece en escena Diego Gómez. El empresario que ocupase su corazón durante tres años y que jamás ha hablado en público sobre su romance, ahora ha roto su silencio. Lo hace por empatía a Isa Pantoja por lo que ha sufrido, dice. De paso, pone en jaque a la tonadillera con jugosas declaraciones.

Diego Gómez TardeAR

La hija de la cantante ya ha puesto en duda las intenciones del empresario. Además, ha reconocido el cariño que siente por él y desvelar que ha mantenido en contacto después de que su romance con su madre acabase. Eso sí, no cree que haya roto su silencio para defenderla como dice, sino más bien para ajustar cuentas con su ex. Su romance comenzó en el año 2000 y duró tres años, pero dos décadas después vuelve a estar de actualidad, cuando él ha desgranado cómo fueron sus inicios, sus citas más románticas, la relación con la familia en Cantora y también el motivo de su estrepitoso final. Julián Muñoz tuvo mucho que ver en su ocaso, pues apareció en escena cuando lo suyo comenzaba a hacer aguas. Por fin se han conocido detalles inéditos sobre uno de los romances más discretos de la artista. Ambos callaban sobre lo que les unió, pero ahora él lo ha contado todo. ¿Qué dice ella?

Como cabría esperar, Isabel Pantoja no ha recibido muy bien el arranque de sinceridad que ha tenido su expareja. No entiende muy bien la necesidad de contar lo que hubo entre ellos hasta que dejó de haberlo, más de veinte años después. Por supuesto que no va a hacer declaraciones públicas, pues es su firme deseo permanecer lo más alejada de las polémicas y del mismo foco mediático. Solo quiere brillar en sus actuaciones, aunque en ocasiones esto también le trae cierta oscuridad al no salir los planes como los tenía en mente. Aun así, su reacción a las revelaciones del empresario ya se ha filtrado en ‘TardeAR’, el mismo programa en el que éste ha decidido confesarse en su primera entrevista en televisión.

Isabel Pantoja Mediaset

“Cuando ve a Diego, se pone histérica”, desvela Leticia Requejo, colaboradora del programa de Ana Rosa Quintana. El espacio que se ha anotado el tanto de la entrevista más inesperada también ha podido conocer la primera reacción de la tonadillera al ver a su ex sentado en un sillón hablando de ella, tras veinte años jurando que no lo haría. Al verle en pantalla, Isabel Pantoja “considera que está de nuevo vendida por una pareja a la que tanto ha querido. Está decepcionada y esto no se lo esperaba”. Quiso conocer el contenido íntegro de la entrevista, pero por ese momento aún no se había emitido, por lo que se conformó con desgranar el primer avance. Fue demasiado para ella: “Me dicen que brota, que entra en cólera y que no se lo espera. Siente decepción por parte de Diego y comparte con la gente que ‘ojalá la vida me vuelva a cruzar con él para decirle un par de cosas’”. Y es que la cantante siente que “todos los hombres con los que ha estado le han terminado vendiendo o ganando dineros a su costa”. Diego Gómez parecía la excepción, pero en boca de la periodista, dice que advierte que “no es lo que parece”.