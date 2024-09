Isabel Pantoja ya tiene la "sobrina" sustituta de Anabel Pantoja

Anabel Pantojaya no está para ocuparse de las labores de asistente de su mediática tía en sus conciertos. Su avanzado estado de gestación le impide realizar tareas que le exijan demasiados esfuerzos. Pero Isabel Pantoja se ha encontrado, inesperadamente, con una nueva “sobrina” a la que conoce desde que era una niña. Nos referimos a la cantante Shaila Dúrcal, quien define a la tonadillera como “mi tía”, demostrando el inmenso cariño que le une a la madre de Isa Pantoja y Kiko Rivera. Y es que, la hija de la fallecida Rocío Dúrcal cuenta que su madre y la Pantoja estaban muy unidas, y ella se siente familia de Isabel desde su más tierna infancia. Este jueves cenaron juntas en Valencia y Shaila confiesa qué “hubo lloros y abrazos eternos”.



Mañana sábado las veremos juntos sobre el escenario de la plaza de toros de la capital levantina. Parece ser que preparan una actuación que va a dejar estupefactos a todos los asistentes, porque está llena de emotividad en recuerdo de la recordada Rocío.

Mientras tanto, Anabel vive su séptimo mes de embarazo entre la alegría y los problemas derivados del insomnio que sufre desde hace días. En sus redes sociales confiesa que “me cuesta conciliar el sueño, no puedo más, es que me despierto a las seis de la mañana y ya no me vuelvo a dormir”. Aun así, ha subido a sus redes un vídeo en el que se la ve bailando en ropa interior con una energía desbordante. En apenas dos meses y medio dará a luz a una niña. Sale de cuentas el veinte de noviembre.