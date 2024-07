Jan Alessie, el emprendedor detrás de World Football Summit, el punto de encuentro de la industria del fútbol global

Desde sus inicios en 2016, han organizado más de 20 eventos, con ediciones en 4 continentes, y creado una comunidad de más de 125.000 profesionales que trabajan en esta industria. Por sus puertas, han pasado más de 1.600 ponentes, 26.000 asistentes, 10.000 compañías y 1.000 clubes, ligas y federaciones de todo el mundo. Son habituales grandes nombres como Ronaldo Nazario, Juan Mata, Miguel Angel Gil, el premio Nobel Muhammad Yunus, Fatma Samoura, Javier Tebas o amigos míos como Fernando Hierro y Fani Stipkovich. Es un proyecto Marca España.

Ronaldo Nazario WFS

Tus padres Lucia y Bob Alessie, que han sido vecinos y amigos míos durante años, y me han permitido conocerte. Son unos padres que te han permitido viajar y vivir en muchos países a lo largo de tu vida. Háblanos un poco de ti y cuáles son las ventajas de haber tenido una infancia como la tuya.

Mi madre es italiana, mi padre holandes y nací en Roma, pero a los 7 años nos mudamos a Madrid, donde me crié hasta que a los 18 años fui a la universidad en Londres. Me siento madrileño a pesar de no tener la nacionalidad española. De hecho, en cuanto acabé la universidad en Inglaterra, regresé a Madrid, ciudad que siempre he considerado mi casa. Fue en Madrid donde he impulsado varios proyectos y empresas, entre ellas World Football Summit (WFS).

Pedja Mijatovic WFS

A mis padres, como bien sabes, les encantaba siempre recibir gente en casa, ellos mismos eran un pequeño punto de encuentro para muchos amigos que se juntaban en comidas y cenas que ellos organizaban. Yo me empapé de esas reuniones y quizás de forma natural esto me ha dirigido hacia el mundo de los eventos, juntando a gente diversa y creando esas conexiones tan importantes en el mundo de los negocios. Así que no me cabe duda de que la infancia que he tenido, que me ha permitido vivir en países diferentes, viajar por todo el mundo y crear amistades con gente de diferentes culturas, aparte de ser un privilegio, me ha ayudado a impulsar un proyecto tan internacional como éste.

Fernando Hierro WFS

¿Siempre has sido aficionado al fútbol?

Creo que es casi imposible no ser aficionado al fútbol cuando naces en Italia. Yo nací en 1977 y con cinco años Italia ganó (en el Santiago Bernabeu) su tercer mundial… tengo vagos recuerdos de la celebración que se vivió en Italia, pero me marcó muchísimo.

Por entonces era aficionado de la Roma y, cuando con siete años nos mudamos a Madrid, enseguida me hice aficionado del Real Madrid. Mi ídolo por aquel entonces era Emilio Butragueño, uno de los mejores futbolistas del mundo, que ahora, gracias a mi trabajo, he tenido el placer de conocer en persona en diversas ocasiones. Desde entonces mis dos grandes pasiones futbolísticas han sido la selección Italiana, que últimamente me hace sufrir mucho, y el Real Madrid, que me suele dar bastantes más alegrías.

Fani Stipkovic WFS

¿Cómo surge la idea del proyecto de World Football Summit?

World Football Summit nace de una necesidad de mercado. Algunos años antes había impulsado otro gran proyecto en el mundo de los eventos, el South Summit. A diferencia de WFS, que se enfoca en la industria del fútbol, éste estaba enfocado en la industria del emprendimiento. Yo participé solo en la primera edición de ese evento, que hoy es el mayor evento para startups e inversores que hay en España.

El proyecto de crear un evento que se pudiera convertir en una empresa en sí misma fue el germen de lo que hoy es World Football Summit. Buscábamos un nicho de mercado que no tuviera ese punto de encuentro para toda la gente que trabaja en un sector.

Sorprendentemente en 2014, lo encontramos en el fútbol. En España no existía un evento de este tipo y vimosuna gran oportunidad… no solamente porque España es una potencia futbolística a nivel mundial que requiere que se internacionalize, sino porque además es un país idóneo para organizar cualquier tipo de evento.

El futbolista Juan Mata WFS

¿Cómo fueron los inicios de WFS?

Los inicios fueron muy difíciles y tardamos casi dos años en ejecutar la primera edición, que tuvo lugar en Octubre del 2016. World Football Summit nace en el seno de la empresa Nexus Fostering Partnership, que tenía mucha experiencia organizando eventos, pero ninguno en la industria del deporte. El fútbol, además, es una industria bastante cerrada y no conocíamos a nadie del sector, por lo tanto, pocos creían en nuestra capacidad para desarrollar un proyecto tan ambicioso como el nuestro. España es un país empresarialmente muy conservador, y cuesta sacar adelante este tipo de proyectos.

Pero tuvimos algunos apoyos importantes de gente relevante, entre los que se encontraba D. Carlos Espinosa de los Monteros, quien entonces dirigía ya la difunta Marca España. El nos nombró proyecto estratégico y su apoyo fue un respaldo muy importante. Don Carlos es un visionario, y vio la importancia de apoyar un evento que internacionaliza la marca páis y la industria del fútbol.

Gracias al gran espíritu emprendedor de mi socia Marian Otamendi y el mío, un enorme esfuerzo económico, y esos pocos pero importantes apoyos de gente clave, conseguimos organizar una gran primera edición. Fue un evento que nada tiene que ver en envergadura e impacto de los que organizamos ahora, pero nos permitió demostrar al mercado que un evento como el nuestro era necesario. A partir de ahí, construimos una marca que hoy es reconocida en el mundo entero dentro de nuestro sector.

Ivan Rakitic WFS

¿Cuál es el objetivo último de la plataforma que estáis creando?

World Football Summit surge como un punto de encuentro para la industria del fútbol, pero nos dimos cuenta bastante rápido de que el proyecto tenía la vocación de ser algo mayor. Nuestro objetivo es crear una industria mejor: más sostenible, más profesional, más inclusiva.

El poder que tiene el fútbol en el mundo es enorme. Es uno de los pocos unificadores culturales que existen, porque vayas donde vayas la gente entiende el fútbol. Y ese poder también conlleva una responsabilidad, y nosotros queremos que ese impacto sea positivo, porque creemos que puede ayudar a cambiar el mundo.

Jan Alessie con su socia Marian Otamendi, la secretaria general de FIFA, Fatma Samoura y el Premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus WFS

La pandemia tuvo que ser un golpe duro para una empresa que organiza eventos. ¿Cómo os organizasteis para poder dar continuidad a WFS?

Nuestra facturación cayó casi un 90%, así que fue un golpe durísim, pero lo gestionamos muy bien. Desarrollamos dos eventos online que fueron un gran éxito y que, a pesar de la caída en ingresos, permitió que la marca WFS siguiera creciendo.

De hecho, viendo el vaso medio lleno, la pandemia nos permitió pivotar de ser un organizador de eventos a crear una estrategia que nos permitiera ser una plataforma activa los 365 días al año para la industria del fútbol. Desde entonces, hemos potenciado nuestra newsletter semanal, hemos creado un blog, un podcast y unos servicios de asesoramiento y consultoría que nos permiten estar activos a lo largo del año. Nuestro mayor valor ahora se centra en la comunidad que hemos creado, una comunidad creciente de profesionales con la que interactuamos de forma presencial en los diferentes eventos que organizamos alrededor del mundo como de forma digital a través de todos nuestros canales y RRSS.

Clarence Seedorf, leyenda del Real Madrid junto con Jan Alessie WFS

¿Y cómo ha sido la evolución desde esa época?

Muy positiva. Gracias a nuestro crecimiento exponencial en canales digitales, en cuanto volvimos a la normalidad todo se reactivó relativamente deprisa y no hemos parado de crecer. La industria necesitaba una plataforma como la nuestra, y la demanda cada vez es mayor. Sólo este año tenemos previstos eventos en Málaga, Londres, Ciudad de México, Sevilla y Riyadh.

Michael Robinson y Peter Moore WFS

Vuestros eventos han acogido a ponentes de primer nivel. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos?

La verdad es que, mirando atrás, es un orgullo haber contado con algunas de las figuras más importantes del panorama mundial. Hemos reunido bajo un mismo techo a los mayores exponentes de todas partes del ecosistema del fútbol, desde leyendas del juego, a algunos de los directivos de las plataformas más importantes del mundo:

Los favoritos del público siempre son las leyendas del deporte como Ronaldo Nazario, Mijatovic, Seedorf, Ivan Rakitic o Juan Mata, con quien colaboramos a través de Common Goal; pero la industria aprecia muchísimo que hayamos contado con Gianni Infantino (FIFA), Fatma Samoura (FIFA), el Premio Nobel de La Paz Muhammad Yunus, Peter Moore (Liverpool), Javier Tebas (LALIGA), Miguel Ángel Gil Marín (ATLETICO MADRID), Cindy Parlow-Cone (US SOCCER) o Sir Martin Sorrell (fundador de WPP).

Además, también nos han apoyado algunas de las marcas más importantes y reconocibles del mundo, Meta, Tik Tok, Amazon, Coca-Cola, Microsoft, Santander, LALIGA, Serie A o KPMG. Cuando estas marcas y personas confían en ti, sabes que estás haciendo las cosas bien.

Fani Stipkovich y Jan Alessie WFS

¿Cuál dirías que ha sido el mayor reto de tu carrera hasta la fecha?

Crear un evento de la escala a la que nosotros lo hacemos no es nada fácil, pero creo que además es un reto que se renueva cada vez que celebramos una nueva edición. Abrirse camino en países y culturas nuevas, como Arabia Saudí el año pasado para World Football Summit Asia o México el próximo junio para el primer World Football Summit Americas es complicado por el choque que puede representar, pero el reto llega después del éxito, cuando tienes que superar las expectativas de los asistentes. Superarnos cada año, en cada evento, y consolidarnos como una referencia para todo el sector a nivel mundial como intentamos hacer nosotros, año tras año, es el verdadero reto.

Andrea Agnelli WFS

¿Y cuál dirías que es el momento que más orgullo te ha provocado?

Cada edición que realizamos es para mí un orgullo, pero el mayor sin duda es haber creado de la nada un gran equipo súper motivado de 25 trabajadores incansables, que día a día se esfuerzan por hacer las cosas mejor y por hacernos mejores. Todos ellos son sin duda, mi mayor orgullo, la importancia del equipo nunca es suficientemente valorada en el éxito empresarial.