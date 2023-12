Joaquín Prat recibió el premio del SICAB en presencia de su novia: "Mi hijo es un niño feliz, guapísimo y estupendo"

El Salón Internacional del Caballo de Pura Raza Española (SICAB) entregó sus premios anuales en Sevilla, y Joaquín Prat fue uno de los galardonados por su trayectoria periodística. Acudió acompañado de su novia, Alexia Pla, con la que mantiene una feliz relación desde hace año y medio.

- Su familia estuvo muy relacionada con el mundo del caballo. ¿Qué supone este premio para usted?

- Un orgullo y un reconocimiento a un trabajo en equipo. Porque me da mucho pudor pensar que se me premia solamente a mí. Te repito que es el premio a un trabajo duro, constante y diario de un gran equipo.

- Alejandra, su hermana, es una excelente amazona.

- Era el ojito derecho de nuestro padre y él se sentía muy orgulloso de lo bien que monta a caballo. Y la seguía a todos los lugares en donde ella competía.

- Presenta de lunes a viernes "Vamos a ver", también programas especiales como el dedicado a Miguel Bosé o el de Julio Iglesias, no para… ¿Consigue compaginarlo sin problemas con su vida personal?

- Sí, claro, con mi hijo, mi pareja y mi familia. Cuando estoy con mi peque nos vamos a navegar. Y también nos gusta pasear por la sierra. O a esquiar en la temporada de nieve. Ya tiene ocho años… Es un niño feliz, guapísimo y estupendo.

- Igual que su novia Alexia.

- Igual…

- Después de tantos años trabajando con Ana Rosa, la echará mucho de menos…

- Todos los días. Anoche, en la fiesta navideña de la productora se lo dije, y me contestó que ella también me echa de menos.

- Fui íntimo amigo de su padre, del gran comunicador Joaquín Prat, y sé lo orgulloso que estaría de usted.

- Sé que lo está, como yo lo estoy de él. Mire, estoy orgulloso de la familia tan maravillosa que tengo, tan cohesionada y unida y en la que todos nos ayudamos, Estas Navidades nos reuniremos todos con mi madre para celebrarlas.

- Ha muerto Concha Velasco, por la que usted sentía un enorme cariño.

- Mucho. Lo único que siento es que su hijo Manuel me dijo que me pasara a verla en la residencia, y hace dos semanas estuve a punto de ir, pero al final surgió un tema familiar y no pude visitarla. No sabe cuánto lo lamento. Ya no por despedirme, sino por haber pasado un rato con ella. Concha es un mito de la cultura de nuestro país. Cuando me enteré de su fallecimiento lo primero que pensé es que descanse en paz, porque se lo merece. Se lo ha ganado.