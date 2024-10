Joaquín Torres, operado de nuevo: todos los detalles de su último parte médico

Joaquín Torres ha pasado de nuevo por quirófano, siendo la sexta operación quirúrgica a la que se somete desde el pasado 7 de diciembre de 2023 tuvo un fatídico accidente con su moto. El lunes 30 de septiembre volvió a ser operado y ha sido él mismo el encargado de desvelar la noticia y compartir su nuevo parte médico en Instagram con un vídeo desde el hospital.

"¡Hola! Queridos todos. En esta ocasión os escribo para daros mi situación con respecto a mis dolencias por el atropello que tuve el pasado 5 de diciembre. Desgraciadamente, mi prótesis de cadera que me colocaron esta primavera pasada, ha fallado, y se ha "desplazado". Me han tenido que volver a operar para quitarme la prótesis "desplazada" y colocarme una nueva prótesis y empezar con la nueva rehabilitación. (No puedo ni quiero contemplar otro escenario)", ha comenzado diciendo en el escrito de la publicación.

"Este pasado lunes por la tarde, me intervino mi gran amigo Angel Villamor, y os puedo garantizar que estoy muy bien, sin los espantosos dolores de estas semana atrás, y preparado para la definitiva rehabilitación y recuperación de mi movilidad. De algún modo u otro, nunca paro de trabajar, y aunque he estado menos activo en RRSS, os leo constantemente vuestros mensajes y comentarios, y procuro contestaros. Aún así, seguiremos enseñando nuestro trabajo, los proyectos de A-cero, pues tenemos muchas novedades que enseñar aunque no pueda hacerlo yo en el vídeo por ahora", ha explicado el arquitecto, arrojando luz al asunto, muy satisfecho con el resultado de esta nueva operación. Para terminar, no ha dudado en agradecer nuevamente todo el cariño que ha recibido desde su accidente de moto a todos a sus seguidores: "Os mando un abrazo inmenso a todos repleto de gratitud y cariño. Sois mi apoyo".

El peor año de su vida

La vida de Joaquín Torres dio un giro de 180º el pasado 7 de diciembre cuando fue atropellado con su moto. Desde ese día, el arquitecto ha vivido un infierno y esta es la sexta vez que pasa por quirófano. Además, el televisivo perdió a su madre y sufrió una gran crisis sentimental con Raúl Prieto, su marido. A pesar de no haber pasado por su mejor momento, el director de televisión no se ha separado de Torres en ningún momento y ha sido su mayor apoyo en los peores momentos de su vida. Ahora, después de esta sexta operación, parece ser que el arquitecto ve la luz al final del túnel y ésta podría ser la última intervención a la que tendría que someterse.