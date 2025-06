Jorge Javier Vázquez, muy crítico con Pedro Sánchez: "Llegó al gobierno prometiendo regeneración y ha fallado"

Como cada vez jueves, Jorge Javier Vázquez se ha sincerado en su blog de "Lecturas" sobre la actualidad política y social. En esta última ocasión, el presentador de Telecinco ha reflexionado sobre Pedro Sánchez y la situación actual del partido socialista.

Muy impactado por el caso

"Desde que salió lo que salió -Koldo, Ábalos, Cerdán- ando como vaca sin cencerro. Porque un día me encontré a Ábalos por Mediaset y le dije que era fan suyo. Porque tanto hablaban del talante como negociador de Cerdán que en mi menté lo convertí en casi un estadista. Pero el miércoles por la noche recibí un inquietante mensaje de un amigo: "Mañana estalla todo". Me comentó más o menos lo que sabía. Y yo, ¡ay mísero de mí, ay infelice!, le pregunté "¿Pero no hay un mínimo de duda y a lo mejor Cerdán se puede explicar?". Y él me respondió al instante: "No. Es demoledor el auto. Las conversaciones son fortísimas", comienza diciendo Jorge Javier en su blog.

Sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Comparece el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Alberto R. Roldán La Razón.

"Y sí: el jueves estalló todo. Desde entonces no he sido capaz de conectar con ningún programa de televisión en el que se trate el tema porque muero de pena. Me informo por los periódicos. Leo un artículo y descanso. Al rato otro. Voy naufragando entre la tristeza, la desesperación, la inquietud y la incomprensión. Pero ¿cómo han podido campar a sus anchas semejantes personajes durante tantos años? ¿Cuántos controles han fallado en el PSOE? ¿Cuánto dinero han robado? ¿Qué han hecho con él?", reflexiona el presentador, impactado por la situación.

Crítico con Pedro Sánchez

"Pedro Sánchez llegó al gobierno prometiendo regeneración y ha fallado estrepitosamente escogiendo a cargos tan importantes como secretarios de organización", señala Jorge Javier Vázquez, sentenciando que "se sale muy difícilmente de un descalabro de esta categoría. Doctores tiene la Iglesia para manejar crisis. Estoy deseando ver cómo surfean esta, la más complicada a la que se ha enfrentado Pedro Sánchez desde que llegó a La Moncloa".

Su relación de amistad

Pedro Sánchez y Jorge Javier Vázquez mantienen una relación cordial desde hace años. De hecho, el de Badalona fue uno de los elegidos por el socialista para presentar su libro, "Tierra firme", en 2023. En más de una ocasión, ambos se han deshecho en halagos públicamente. "Jorge Javier es una persona progresista y comprometida, con muchas causas progresistas. Al final te aproximas más", declaró Sánchez en "Lo de Évole".