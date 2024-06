Gloria Camila muestra las fotos inéditas de Rocío Jurado y Ortega Cano en recuerdo de ‘La más grande’

Ayer fue un día cargado de recuerdos paraGloria Camila. El 1 de junio se conmemoró el 18 aniversario de la muerte de Rocío Jurado. Una ocasión para la que ha abierto su álbum con las fotos más íntimas y, tras hablarlo con su hermano José, ha decidido compartir unas imágenes inéditas en las que aparece Gloria junto a su hermano y sus padres, Rocío Jurado y José Ortega Cano.El “Día Internacional de Rocío Jurado” se ha convertido en una de las fechas más señaladas para Gloria Camila. De norma general no es de extrañar que la joven sea el centro de todas las miradas en el homenaje a la difunta Rocío Jurado. Sin embargo, este año ha sido diferente al resto en Chipiona, donde tiene lugar dicha ceremonia. José Ortega Cano, Gloria Mohedano y David Flores no dudaron en rendir tributo a la más grande y encaminarse a Cádiz, donde se celebró la tradicional misa en el Santuario de la Virgen de Regla. La jornada trascendió con sonadas ausencias, la de Gloria Camila y la de su hermano José Fernando. Por motivos de fuerza mayor ninguno de los dos pudo acompañar a la familia en este bonito recuerdo, pero “hemos estado este año desde la distancia, pero siempre desde el corazón”, apuntó la hija de José Fernando. Este sentimiento ha sido el que ha llevado a los hermanos a compartir unas “fotos que jamás habían salido a la luz y hoy he decidido, junto con mi hermano José, que las queríamos compartir”, decía a sus seguidores en su perfil de “Instagram”.

No han tardado en llegar los comentarios de amigos y familiares. Una de las primeras en responder fue Rocío Flores: “Dios. Os adoro”, decía su sobrina, quien tampoco pudo estar en el homenaje a su abuela debido a que se encontraba en Bali. No ha sido el único miembro de la familia que se ha pronunciado sobre este bonito homenaje en redes: “¡Te quiero mucho! ¡Os quiero mucho! Siempre para adelante, ella está contigo, está en ti… y en todos los que la disfrutamos y la quisimos mucho. Ella demostró siempre su amor cuidándonos y amándonos con el alma”, dedicó Rosario Mohedano. Fuera del clan también han surgido rostros muy conocidos que han querido compartir el momento con Gloria Camila. Rappel, amigo de la más grande, ha querido dedicar unas palabras para ella: “Tu madre desde el Cielo os protegerá siempre porque es un ángel de luz y ella en vida tuvo el afán de cuidar, querer, proteger y hacer feliz a su familia. Por todos lucho. Yo tuve el honor de conocerla y tratarla desde que tuvo 18 años hasta el final y fue un ser maravilloso. Es muy bonito que le hagáis todos los homenajes y recuerdos que ella merece. Fue y será siempre única y maravillosa. Un beso grande para ti Gloria. Tu amigo”, concluía Rappel.

La familia mediática de Rocío Jurado la homenajea en el aniversario de su muerte Europa Press

Sin embargo, no todo ha sido tan emotivo en los últimos días. Antes del esperado homenaje en Cádiz, Gloria Camila quiso hacer una denuncia en sus redes sociales: “El sábado, como ya sabéis muchos, es el aniversario de mamá. Se cumplen 18 años”, arrancaba. Después procedía a explicar los detalles que la “Asociación de Rocío Jurado la más grande” había planteado para este 1 de junio: “Está abierto a todo el público. Y como bien sabéis, por mucho que se empeñen algunos, y entre ellos el alcalde de Chipiona, en no considerarme hija de ella. Soy hija y también la presidenta de la Asociación”, terminaba de manera tajante.