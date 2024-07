José Miguel Fernández Sastrón, sobre la conducta de los famosos en las fiestas: "Me parece una estupidez entrar con un casco"

Fiona Ferrer presenta "Cara a cara con Fiona", el nuevo pódcast de LA RAZÓN, en el que los rostros más conocidos de todas las esferas charlarán de forma íntima y desenfadada con la empresaria. El espacio arrancó el 9 de julio con la visita de Andrea Levy, una de las figuras políticas que más interés suscita de nuestro país. Durante su charla, la popular se sinceró sobre algunos de los momentos más oscuros de su vida, como su adicción a las benzodiacepinas y su relación sentimental con Nacho Vegas.

Este miércoles, José Miguel Fernández Sastrón es el nuevo invitado de "Cara a cara con Fiona". El que fue director de la SGAE y marido de Simoneta Gómez-Acebo hasta 2012 se sienta junto a Fiona Ferrer –con la que mantiene una estrechísima relación de amistad- con motivo de la presentación de su libro "¡Menos protocolo y más patatas!", un ácido retrato de la alta sociedad que tan bien conoce. Aunque los personajes son ficticios, algunos sí son muy reconocibles.

Durante la charla, Sastrón y Fiona recuerdan una historia de un famoso muy conocido que protagonizó a la llegada de una fiesta, suceso que se relata en el libro, y exponen las ideas más disparatadas de los celebrities de la época por intentar pasar lo más desapercibidos.

"Si quieres ir a una fiesta y te apetece ir a la fiesta, no hace falta entrar con un casco", declara Fiona sobre esta rocambolesca situación. "Pero no solo no hace falta entrar con un casco, sino que me parece una estupidez entrar con un casco. No vaya usted", responde Sastrón. "Y a regañadientes porque había prensa fuera... Pues entonces, no vengas", añade la conductora del espacio. Aunque se desconoce la identidad de esta persona, ambos han sido muy críticos con esta conducta, sin desvelar quién protagonizó esta hilarante situación.