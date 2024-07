Andrea Levy recuerda cuando estuvo a punto de recaer con Nacho Vegas: "Iba a empezar de cero"

Andrea Levy se abre en canal en "Cara a cara con Fiona", el nuevo pódcast de LA RAZÓN en el que los rostros más conocidos de todas las esferas charlarán de forma íntima y desenfadada con la conductora, Fiona Ferrer. En esta primera entrega, la que fuera Vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular se sincera sobre su carrera política y otros momentos que han marcado su vida, algunos expuestos previamente en su libro "La utilidad de todo este dolor".

El título hace referencia a la fibromialgia, la enfermedad incurable que padece y que le provoca brotes de intenso dolor, a veces tan agudo que requiere incluso ser hospitalizada. Esta afección la llevó a depender de las benzodiacepinas, pastillas que tomaba a diario para paliar el dolor pero que la empujaron a una espiral de autodestrucción en la que también entró quien era su pareja en aquel momento, Nacho Vegas. Una situación de retroalimentación que llevó a Levy a pasar por sus horas más bajas, hasta que el 13 de junio de 2020 decidió cortar por lo sano, con todo lo que esto implicaba.

"Me di cuenta de que ya no llegaba a más y de que la única manera de ver lo que me estaba pasando era vaciándome de todo lo que tenía alrededor, de la presión y de cosas, de todo lo que me estaba tomando y de todo lo que estaba haciendo mal. Tenía que vaciarme de cómo estaba malviviendo. Fue el principio de una nueva etapa. De eso no conté nada a nadie, ni a mi compañero Almeida. Nadie sabía que yo estaba en ese momento porque era algo que quería vivir aparte. Necesitaba sanarme y tardé años hasta que me recompuse", recuerda ante Fiona Ferrer en el pódcast de LA RAZÓN.

Además, Levy cuenta que hubo un momento en el que estuvo a punto de recaer -tanto en su adicción como en su relación con Vegas- , aunque por fortuna su voluntad terminó siendo más fuerte que la tentación: "Estaba esperando que me viniera a buscar una persona, que finalmente no me vino a buscar para hacerme chantaje emocional, y ese día pensé que si iba a ese lugar, iba a empezar de cero. Estaba segura. Entonces apagué el móvil y me fui, porque si no lo hacía, volvía. Estaba en eso".

Una sabia decisión que conmociona a Fiona Ferrer, que comparte su propia reflexión y conclusión de la experiencia de Levy: "Al final te demuestra la vida que estamos solos y que somos nosotros los que tenemos que tirar hacia adelante".

No te pierdas la charla completa entre estas dos mujeres icónicas en el pódcast "Cara a cara con Fiona" de LA RAZÓN, disponible a partir de este miércoles 10 de julio en la página web.