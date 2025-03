Judit Mascó y el día que el príncipe Alberto de Mónaco se puso “muy pesado”

Judit Mascó ha sido la última invitada estelar del programa de Henar Álvarez, ‘Al cielo con ella’. La modelo es una de las bellezas patrias que más ha trabajado fuera de nuestras fronteras, siendo una de las grandes ‘tops’ de su generación. Aún sigue siendo todo un referente en moda, cosmética y estilo de vida. Sobre todo eso acudió al espacio de La 2, además de hacer un repaso sobre su trayectoria profesional. Una charla animada plagada de chascarrillos en las que se contaron muchas anécdotas, como aquella que tiene como protagonista un príncipe.

No se trata de un cuento de hadas, pues el príncipe, en este caso de una casa real europea, era un pesado. Así lo ha desvelado al relatar lo sucedido en una fiesta muy exclusiva, en la que estaban invitados personalidades de sangre real, aunque su actitud dejó mucho que desear. Y la modelo lo tiene todo documentado, pues llevó consigo una de sus agendas en la que anotaba cada cita y compromiso que tenía que hacer. También las fiestas. No se olvida de esa que se orquestó en Barcelona en el año 1992 a bordo de un yate.

Judit Mascó y Henar Álvarez Al cielo con ella

La exclusiva fiesta en un barco de Judit Mascó

“Ensayo general, el desfile, el traslado al estadio, todo lo que se hizo al día siguiente y la fiesta que se hizo en el puerto de Barcelona. Atracó un mega barco de lujo que era de ‘Sports Illustrated’, la revista que me llevó a mí a la fama. Yo ya llevaba trabajando con ellos algunos años, desde 1990”, ponía en contesto la modelo a la presentadora. “Allí todos los deportistas de élite americanos estaban en la fiesta. Yo era la embajadora local de mi ciudad. Allí estuvieron todas las realezas, Alberto de Mónaco y yo por ahí”, presumía.

“¿Cuántas cobras tuviste que hacer esa noche?”, preguntó Henar Álvarez robándole una anécdota muy jugosa. “Pues mira, del pájaro este que acabo de citar, algunas. Fue muy pesado”, apunta Judit Mascó, que poco antes había mencionado al marido de la princesa Charlène de Mónaco. Su fama le precede y aunque insistió mucho y desplegó sus armas de seducción, lo cierto es que no logró conquistarla. Tampoco pudo arruinarle la fiesta en un yate con muchos rostros conocidos y grandes fortunas.

Judit Mascó y Henar Álvarez Al cielo con ella

El príncipe Alberto volvió a salir más tarde en la conversación. Fue Henar Álvarez la que le propuso para meterle en el congelador, una práctica rutinaria en el programa. Le dio la idea de meter al marido de la princesa Charlène de Mónaco en el refrigerador, algo que Judit Mascó no aprobó. No quiere hacer leña del árbol caído: “No creo que haga falta, porque la vida no le está yendo muy bien”.