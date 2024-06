Julia Janeiro y el tatuaje 666, ¿Qué le une al infierno o a la espiritualidad?

Julia Janeiro, Juls para sus amigos y seguidores internautas, posa con un biquini que deja al descubierto la mayor parte de su físico. Y la genética y las operaciones estéticas denotan claramente su culto a la imagen.Pero, al margen de elogios corporales, enseña un tatuaje enigmático que le conecta con ideas relacionadas con el demonio y el infierno. Por debajo del cuello y muy cerca de sus pechos se puede leer un 666, que para muchos representa “el número de la bestia”, que unos consideran el demonio, pero otros miran más allá de esa percepción, y le relacionan con el convencimiento de que debes mantener tu mente en equilibrio, no dejarte llevar por los impulsos ni caer en los extremos y en entrenar los pensamientos para conseguir mantenerse positivos, sin caer en catastrofismos ni en un optimismo ingenuo. Cuando decidió hacerse ese controvertido tatuaje ya dejó muy claro a su madre, María José Campanario, un tanto intrigada, que el mundo demoníaco no casa con sus pensamientos.

Julia Janeiro sorprendió a sus followers con el número 666

Juls considera que es esencial no perder tu vida interior, escucharte, porque la clave del equilibrio está dentro de ti y no en el exterior. Por tanto, el 666 no le une a ningún ser bestial sino a un plano espiritual relacionado con el bienestar personal y el amor a la familia. La numerologia relaciona a las personas vinculadas al 666 con instintos humanitarios, desinteresados, idealistas y soñadores. Pero también son obsesivas con los pequeños problemas que les trae la vida. ¿Se ajusta Juls a estos parámetros?