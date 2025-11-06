Los datos más curiosos sobre Juan del Val, ganador del Premio Planeta 2025

Esta noche, 'El Hormiguero' vivirá un momento que marcará, sin duda alguna, sus casi veinte años en antena. Juan del Val, colaborador habitual del programa, se sentará como todas las semanas en la mesa con Pablo Motos y compañía, pero lo hará de una forma completamente diferente. Y es que Del Val acudirá como invitado especial tras haber ganado el Premio Planeta 2025.

Con su novela 'Vera, una historia de amor', Juan del Val pasa a formar parte del legado de la escritura hispana, conformada por autores de distinta índole que han recibido el tan ansiado galardón desde hace décadas. Aprovechando esta visita tan extraordinaria, hemos querido saber quién es Juan del Val en su versión más personal, descubriendo incluso alguna que otra curiosidad sobre él.

Practicó atletismo y trabajó como albañil

Durante su adolescencia, el madrileño participó en todo tipo de competiciones deportivas. En las más frecuentes, los triatlones y los maratones, Del Val se desenvolvía con naturalidad. Sin embargo, no pasaba lo mismo con sus estudios; los dejó en 2º de BUP, lo que hoy sería 4º de la ESO. El motivo de peso fue su conducta rebelde, la cual llegó a costarle la expulsión en más de una ocasión y propició que estuviera en tratamiento psiquiátrico durante seis años.

Al haber abandonado la educación secundaria, el joven tuvo que buscarse la vida de otra forma. Con aproximadamente 16 años, empezó a trabajar en el sector de la construcción, más concretamente de albañil. Quién le diría que al cabo de los años terminaría convirtiéndose en el vencedor del premio más importante de literatura de España.

Le dio a su vida un giro de 180º

Mientras intentaba salir al paso como podía, Del Val intentaba distraerse con una de sus mayores aficiones: los toros. Acostumbrado a escribir crónicas sobre tauromaquia por placer, el joven terminaría consiguiendo un puesto como redactor en 'El Independiente', diario digital con el que comenzaría a labrarse una reputación.

A su vez, Juan terminaría conociendo al cabo de los años al que sería el amor de su vida, la también periodista Nuria Roca. La historia de cómo se conocieron resulta de lo más graciosa, ya que en un principio Del Val quería entrevistar a la valenciana. Como ella tenía prisa por ir al aeropuerto, el joven se ofreció a llevarla... y el resto ya es historia.