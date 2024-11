Kiko Matamoros, al borde del llanto, recuerda los abusos sexuales que sufrió de niño

Kiko Matamoros llevaba un tiempo muy tranquilo, alejado del foco mediático. Aunque sigue de plena actualidad como colaborador de ‘Ni que fuéramos Shhh’, lo cierto es que ha logrado esquivar la polémica los últimos meses. Quizá por ello se ha dispuesto a hacer ruido, como así lo consiguió con su entrevista con David Broncano en ‘La Revuelta’ o ahora con Arnau Martínez en el podcast ‘Chico de revista’. Esta última intervención ha sido inesperada, especialmente por cómo se ha abierto el colaborador, que debe gran parte de su fama a ser un hombre inquebrantable. Esta vez le ha costado mucho contener las lágrimas, sobre todo cuando ha puesto sobre la mesa aquellos capítulos más oscuros de su vida que ahora se traducen en traumas de la infancia. Como aquel en el que fue víctima de abusos sexuales cuando era tan solo un niño.

Kiko Matamoros Podcast 'Chico de revista'

La conversación comenzó siendo alegre y distendida, hablando sobre los proyectos profesionales que se trae entre manos, así como los entresijos de su matrimonio con Marta López. Pero según avanzaba la charla se ha sentido cómodo como para tratar una delicada cuestión que tan solo mentó dos años atrás y en la que no quiso entrar en demasiados detalles. “No me gustan muchas cosas de las que dije, no porque no fueran verdad, sino porque le causé un daño a terceros a los que quiero muchísimo. Al final, también hay que ser consciente de que la vida nos pone en un momento-tiempo-espacio donde no somos dueños de nuestros actos. Te hablo de la España de los años 60, en pleno franquismo y más cosas. Había un concepto de la autoridad que no tiene nada que ver con el que hay ahora”, rememora el colaborador antes de entrar de lleno en los traumas que arrastra de su infancia.

“Sufrí abusos físicos y psicológicos en el colegio. Muchísimos. Lo hice cuando se decidió que había que abrir por una vez el melón de los abusos sexuales en la infancia y en los centros escolares por parte del jefe perteneciente a la Iglesia Católica”, vuelve a denunciar lo vivido y detallar que “este cometido se le encarga al Defensor del Pueblo y el señor Gabilondo estaba en el colegio en el que estaba yo, el Hermano Corazonista, y vivió de primera mano, diga lo que diga, todos los abusos que se vivían en ese centro. Entonces dije ‘la zorra cuidando a las gallinas’ y me dieron la oportunidad de escribir sobre ese tema y tuve mucho gusto”.

Kiko Matamoros sí siente alivio, al menos, tras haberse confesado sobre lo que había guardado como un secreto durante toda su vida. No obstante, las heridas del pasado aún le causan dolor: “Eso no lo perdono, lo asumes. Condiciona tu comportamiento con respecto a todo, no solo en lo sexual, es un problema psicológico que condiciona tu personalidad. Afortunadamente, el mayor problema que tuve fueron unos tocamientos de los que salí sin daño”, decía en el podcast conteniendo la emoción que le cortaba el habla. “No sé valorar hasta qué punto me ha podido producir un rechazo hacia determinadas actitudes, tampoco creo que pueda saberlo. Me ha condicionado la personalidad, incluso mi sexualidad. Y mi felicidad también, durante un tiempo viví atormentado. Estamos hablando desde los 7 a los 12 años”, subrayaba ya con lágrimas brotándole.