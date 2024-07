El clan Matamoros comparte mesa y mantel con una sonada ausencia

La familia de Kiko Matamoros está de celebración y es que dos de los hijos del afamado colaborador cumplen años. Se trata de Irene yDiego Matamoros, quienes han congregado a su familia para brindar por una vuelta más al sol y generar bonitos recuerdos, después de años enfrentados en una guerra que heredaron de sus padres. Aunque Diego lleva un tiempo dispuesto a recuperar su anonimato y tan solo participa de la esfera pública en calidad de influencer, no puede escapar de la fama que arrastra su familia. Es por eso que sus movimientos siempre están copando titulares, especialmente los varapalos médicos de estos últimos meses. En contraposición, la discreción de Irene, que nunca ha querido participar del mundo mediático, de ahí que goce de una tranquila vida alejada de las trifulcas familiares.

Kiko Matamoros con sus hijos y Marta López Instagram

Los dos cumpleañeros han citado a cenar en un restaurante a gran parte del clan Matamoros, aunque ha habido sonadas ausencias. Aunque la familia ha preferido no dar demasiada cuenta de su unión en las redes sociales, sí que quería hacerlo Marta López Álamo, la modelo que ha sabido ganarse un hueco en la familia y goza de un cariño que a Makoke le costó años ganarse y muy poco perder. “Cena por el cumple del pequeño de la familia, Diego Matamoros, y de la adulta de la familia, Irene Matamoros”, se mofaba la mujer de Kiko Matamoros, pues en realidad Diego es el mayor e Irene la pequeña. Una chanza entre ellos, que demuestra el fuerte vínculo que se ha ido creando con el paso del tiempo, pese a las reticencias iniciales.

Diego e Irene han sentado en la mesa a cenar a su familia, aunque no estaban todos. No se apuntó al plan su madre, quien no atesora buena relación con Kiko Matamoros, de ahí que haya que dividirse en las grandes celebraciones. Pero también llamaba poderosamente la atención que Laura Matamoros haya causado baja en el cumpleaños de dos de sus hermanos. Aunque en muchas ocasiones su relación con ellos ha hecho aguas, siendo sonadas sus idas y venidas, lo cierto es que ahora no están enfrentados ni con desavenencias de por medio. Lo cierto es que la influencer no ha podido acudir a tan importante velada por tener que quedarse al cuidado de sus dos hijos y la imposibilidad de compaginar ambos planes.

Story de Diego Matamoros Instagram

Eso sí, Laura Matamoros no se quedó del todo fuera de los festejos, pues antes de la cena, Kiko Matamoros y su mujer quisieron visitar a Laura en su casa, para hacerle compañía y, de paso, darle un poco de envidia abriendo apetito con lo que iban a degustar horas después. Ni rastro de Anita Matamoros, que faltó al plan, aunque tampoco se la esperaba, pues vive fuera de este tipo de encuentros familiares. Aun así, Diego e Irene tiraron la casa por la ventana a la hora de invitar a su familia a cenar, en uno de los restaurantes de moda de Madrid. Entre las instantáneas y vídeos que compartieron los miembros del clan, se pudo ver cómo dieron buena cuenta de una tabla de jamón ibérico, gran variedad de sushi y nigiris, tostas y carne para compartir. No se quedaron con hambre, disfrutaron de la buena compañía y generaron buenos recuerdos.