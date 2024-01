Anita Matamoros se somete a un cambio radical de look para olvidar a su ex

Anita Matamoros no ha tenido demasiada fortuna en las primeras semanas del 2024 y es que parece que los golpes se le amontonan. Suele decirse que las desgracias nunca vienen solas, pero la hija de Kiko Matamoros y Makoke quizá esté en uno de sus peores momentos personales. Primero el trágico accidente de su perro Ringo, que cayó desde una altura de tres pisos a sus 16 años. Aunque trataron de hacer lo imposible por sacarle adelante, el can finalmente falleció, sumiendo a su novia en la tristeza. Pero poco después se supo además que, encima, se había quedado soltera, pues su relación con el empresario Nacho Santandreu no ha terminado de fraguar. Entre tanto mal, sería comprensible que se tomase un tiempo de reflexión y se refugiase en casa para pensar. Pero no. Ella está dispuesta a beberse la vida a grandes sorbos.

Y así lo ha demostrado con firmeza en sus redes sociales, con una publicación que seguramente le haya alegrado el día a sus fieles seguidores. Y es que Anita Matamoros ha decidido ponerle al mal tiempo, buena cara, como viene a decirse. Aunque en su caso es más bien, nuevo look, pues lo que ha querido hacer para romper con el dolor que le supone el pasado y mirar con optimismo al futuro ha sido dar un giro de 180 grados a su apariencia física. Quizá no cure nada, pero al menos sí que es un comienzo y una declaración de intenciones de que hay muchas cosas buenas por llegar y que siempre hay que estar abierto a las aventuras.

Con ello, Anita Matamoros ha apostado por un cambio radical, dejando a un lado su habitual melena rubia o aquellos tonos más castaños con los que nos tiene acostumbrados. “Me he vuelto loca, pero estoy enamorada de este color”, escribía la propia influencer este jueves para anunciarle a sus fans que ha salido de la peluquería y que el resultado le encanta, aunque reconoce que se la ha jugado. Ahora luce una media melena con un tono cobrizo que no solo reina en su cabellera, sino también en sus cejas, pues también les ha dado un repaso para que el efecto fuese más natural. Sus seguidores están encantados con su iniciativa.

Sobre todo, porque es una seña de que Anita Matamoros está dispuesta a mirar por sí misma y recomponer su corazón tras dos duras pérdidas. Primero la de su perro, pero también dura ha sido la de su novio, Nacho Santandreu. Mantenían una discreta relación de más de dos años, que ahora acaba de llegar a su final y dejar de vivir bajo el mismo techo: “Ella prefiere hablar de distanciamiento. No usa la palabra ruptura. Cuenta que ha sido de mutuo acuerdo y que queda amor y respeto entre los dos y que no hay ningún motivo”, aseguraban este fin de semana en ‘Socialité’. “Va a pasar mucha gente por tu vida, pero no es tan fácil encontrar a personas que encajen con tu energía. Disfrútalas”, se limitó a decir ella en redes sociales cuando se desveló su último revés amoroso.