Kiko Rivera elimina todo rastro de Irene Rosales y explica el motivo de su decisión

La separación de Kiko Rivera e Irene Rosales no solo ha revolucionado el mundo de la crónica social, sino también ha puesto patas arriba su propia vida. La pareja ha tratado de esquivar la atención mediática este tiempo que su matrimonio hacía aguas. Presumían de planes en familia, de vacaciones y se dejaban en redes preciosos mensajes, pero cuando se dio a conocer que tomaban caminos por separado, ya dieron el paso de materializarlo. Hasta ese momento vivían bajo el mismo techo junto a sus dos hijas, pero unas horas antes de salir al kiosco rosa la bomba, el Dj hizo las maletas, recogió sus bártulos y se mudó a otra casa en Sevilla.

Está en momentos de cambios y no solo sentimentales, familiares y de domicilio. También ha decidido darle un giro a su aspecto físico, estrenando cambio de look a la vez que soltería. Pero no ha terminado ahí. En su deseo de romper con el pasado y comenzar una nueva etapa de su vida con optimismo y limpio de problemas y reproches, el hijo de Isabel Pantoja ha eliminado todo rastro de su ahora exmujer en sus redes sociales. Pero no solo las fotos con Irene, también aquellas con sus hijos en momentos únicos para el recuerdo. Lo ha borrado todo.

Kiko Rivera e Irene Rosales en la Comunión de su hija Ana Gtres

Kiko Rivera corta por lo sano con su pasado

El Dj ha querido iniciar una nueva vida sin arrastrar nada del pasado. No quiere oír hablar de Irene Rosales, al menos no en boca de terceros y se centra en exclusiva en hacer lo mejor por el interés de sus hijos. Pero también está en un nuevo sendero en el que él mismo se pone como prioridad, lo que le ha obligado a eliminar de sus redes sociales cualquier referencia a terceras personas, a su propia familia o incluso a sus hitos musicales y profesionales. No ha dejado nada, ni tan siquiera la promoción de su última iniciativa y que no lograba despegar.

Para hacerse entender ha emitido un comunicado. No quiere que se eleve el tono y que sus fans se topen con un angustioso vacío donde antes había fotografías que resumían sus días felices. “He tenido muchos sueños en mi vida. Algunos los he logrado, como la música, y me siento muy orgulloso de todo lo conseguido estos 15 años. Pero sigo con ganas y fuerzas para superarme cada día un poquito más. De pequeño soñaba con ser futbolista y con el tiempo tuve una oportunidad única: representar a España en el Mundial de Creadores. Por circunstancias de la vida no he podido ir, pero eso no acaba aquí. Seguiremos preparándonos más y mejor y no tengo ninguna duda de que llegará el momento de cumplirlo”, escribe.

Pero Kiko Rivera no termina ahí, pues tiene muchos otros sueños en mente y objetivos que cumplir ahora que su matrimonio con Irene Rosales se ha ido al traste: “Otras de mis pasiones es el mundo del stream. Lo descubrí en plena pandemia y me cautivó, porque unía dos cosas que me encantan: los videojuegos y compartir con la gente. Desde 2020 he intentado mejorar, con altibajos, pero ahora ha llegado la hora de profesionalizarlos y ser constante, si quiero alcanzar mis objetivos”.

Y en eso anda ahora una semana después de su separación y explica por qué, para ello, ha borrado todas las fotos de su Instagram: “Se viene muchas sorpresas, y no solo de videojuegos. También estaré más activo por aquí, aunque veáis que he borrado todo. Lo hice porque los buenos recuerdos ya están dentro de mí y siento que es hora de empezar de cero. Voy a seguir haciendo música para vosotros, porque me encanta, voy a seguir entrenando para estar preparado cuando llegue el momento de nuevo para cumplir ese sueño, voy a ser disciplinado con horarios y continuidad en los directos. Y, por supuesto, voy a estar mucho más presente aquí en Instagram”, promete el Dj, para después dar información de las plataformas que utiliza para viralizar sus vídeos: “Espero que este año esté lleno de alegrías y, sobre todo, de momentos únicos vividos entre nosotros”.