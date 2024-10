Liam Neeson revela que no piensa salir con nadie más

Tampoco va a protagonizar más películas de acción. El actor Liam Neeson considera que con su edad, 72 años, no volverá a salir con nadie y tampoco se ve en la gran pantalla con un arma en la mano. Al menos eso es lo que ha declarado a la revista "People". "En una palabra: no. Ya he superado esa fase", ha respondido.

El actor estuvo casado con la también actriz Natasha Richardson desde 1994 hasta su muerte, a los 45 años, en 2009, debido a un accidente de esquí. Fueron padres de dos hijos, Micheál, de 29 años, y Daniel, de 28.

Tras el fallecimiento de su esposa, el actor de "La Lista de Shindler" empezó a salir con Freya St. Johnston, una ejecutiva de relaciones públicas que vivía en Londres. La relación duró dos años y después no ha vuelto a salir con ninguna mujer.

Antes, había tenido relaciones con otras mujeres conocidas como Barbra Streisand, Brooke Shields o Helen Mirren, con quien coprotagonizó Excalibur (1981).

"Recuerdo haber ido a ver una corrida de toros en el suroeste de Francia con Helen, que fue algo maravilloso. Tuve sentimientos muy encontrados al respecto, porque vimos actos extraordinarios de valentía y luego una muerte horrible", recuerda en la revista. "Luego nos fuimos de acampada al valle del Loira. Y oh, Dios mío, fue hermoso. Helen era una magnífica cocinera, lo hacía todo en el fuego, al aire libre. Fue precioso", añade.

Además, el actor revela que está aprovechando para "hacer cosas sencillas" con mis hijos, aunque extraña no ir a "pescar con mosca juntos". También disfruta del tiempo a solas.