Lolita Flores abre su álbum privado familiar para felicitar a su hermana Rosario en su 62 cumpleaños: "Eres mi amor"

La familia Flores está hoy de celebración. Rosario cumple este martes 4 de noviembre 62 años y el clan se ha volcado con la artista en esta fecha tan señalada para todos. Una de las primeras en felicitar públicamente a la cantante ha sido su hermana Lolita, que no ha querido desaprovechar la ocasión para dedicarle unas emotivas palabras en Instagram.

"Te quiero con locura"

Lolita ha abierto su álbum privado familiar para felicitar a Rosario en redes, compartiendo con todos sus seguidores fotografías inéditas de su infancia y juventud. Ambas hermanas están muy unidas y sienten devoción la una por la otra.

"Feliz cumpleaños, hermana. Tú eres mi amor, mi hermana pequeña. Te quieto tanto, te admiro tanto", comienza diciendo la madre de Elena Furias en la publicación. "Eres generosa, amiga de tus amigos, buena hermana, buena hija, buena tía, maravillosa como madre. Como artista lo llevas demostrando 30 años, eres la mejor encima de un escenario. Solo puedo decir de ti cosas bonitas, te quiero vida mía, te quiero con locura", ensalza Lolita sobre su hermana.

"Que cumplas mucho y que esta hermana tuya los vea y pueda disfrutar contigo hasta el día que me vaya a nuestro paraíso. Tú sabes cual es y yo también. Felicidades", finaliza en el escrito la artista e manera enigmática, deseando poder estar al lado de su hermana muchos cumpleaños más. "Te quiero hermana mía. Tú eres mi vida y lo sabes. Te quiero", ha respondido Rosario a la publicación de Lolita muy emocionada por las palabras que le ha dedicado.

La familia Flores, una piña

Además de Lolita, otros miembros de la saga Flores como Elena Furiase o Lola Orellana, la desconocida hija de Rosario, han felicitado públicamente a la artista en su 62 cumpleaños. "Felicidades a la mejor tía del mundo", ha escrito la protagonista de "El internado" en un story de un vídeo de Rosario dando un concierto.