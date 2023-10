Luis Méndez, íntimo de Carmen Sevilla: "Me parece inaudito que no tenga una tumba"

Ya han pasado más de tres meses desde que la luz de Carmen Sevilla se apagó para siempre. La actriz falleció en el Hospital Universitario Puerta de Hierro y sus posteriores exequias estuvieron muy alejadas del despliegue mediático que suele rodear las despedidas de las grandes estrellas. Su hijo, Augusto Algueró expresó su deseo de “no hacer un circo” del fallecimiento de su madre y todos respetaron su voluntad, algunos con más conformidad que otros, pero nadie en su entorno más cercano entiende la situación a la que se ha llegado 105 días después de que sus restos mortales fueran incinerados.

Tal y como ha publicado el diario “Abc”, sus cenizas continúan en el Tanatorio Municipal de Pozuelo a la espera de que alguien se acerque a recogerlas. Puestos en contacto con la casa funeraria, han explicado a LA RAZÓN que “no tenemos ningún protocolo para estos casos. Cada familia es un mundo y no hay un tiempo límite para recoger las cenizas. Las familias saben que están aquí y que pueden venir cuando quieran a por ellas”.

Las cenizas de Carmen Sevilla, en el tanatorio sin recoger 3 meses después de su muerte EUROPAPRESS

Aun así, a los más allegados de Carmen Sevilla no les deja de sorprender la demora de Augusto Algueró a la hora de dar a su madre santa sepultura, sobre todo teniendo en cuenta el fervor religioso del que la recordada actriz siempre hizo gala.

“Me parece sorprendente que esté pasando esto, sabiendo lo religiosa que era Carmen. Estoy seguro de que a ella le hubiera gustado que todo pasara de otra manera, pero su hijo es el que tiene la última decisión sobre qué se hace con su madre o dónde se entierra”, comenta a este periódico Luis Méndez, el que fuera representante de “la novia de España” y uno de sus más íntimos amigos. “A mí me parece inaudito que tengas las cenizas de tu madre cinco días en un tanatorio. Si quieres ir a la tumba de Rocío Jurado, sabes donde ir; a la de Lola Flores, también; o a la de Paquirri, pero un mito como Carmen Sevilla no tiene tumba”, añade sobre está situación “muy dolorosa a la que no se le encuentra ningún tipo de explicación”.

Sobre las razones por las que Algueró no ha reclamado todavía los restos mortales de su madre, Méndez no encuentra sentido a la tardanza y reconoce que no tiene ningún tipo de contacto con el hijo de Carmen Sevilla: “Le escribí cuando supe que Carmen estaba hospitalizada y nunca me contestó. Me he enterado por la prensa de que Augusto todavía no ha recogido las cenizas de su madre, y no tengo ni idea de por qué no ha ido a por ellas”.

Carmen Sevilla y su hijo, Augusto Algueró Europa Press

Al otro lado del teléfono, Luiz Méndez muestra a quien esto escribe su preocupación por que, allá donde esté, Carmen Sevilla no esté descansando en paz. “Lo que quiero es que su alma, como muy religiosa que era, esté tranquila. Estoy convencido de que esto no es lo que ella habría querido”, dice sobre la idea de que los restos mortales de una gran artista reposen sobre un estante olvidado de un tanatorio municipal.

Homenaje por su cumpleaños

A pesar de esta “inexplicable” situación, Méndez y otros seres queridos de Carmen Sevilla están preparando una misa funeral en su homenaje que tendrá lugar el próximo 16 de octubre, cuando la actriz habría cumplido 93 años. “Es una misa funeral para las personas que no pudimos ir al funeral. Hablando con sus sobrinas, eligieron la fecha del cumpleaños de su tita y nos pareció a todos fenomenal. Sus más allegados vamos a contribuir en la medida de lo posible y vamos a avisar a las personas que ella hubiera querido que estuvieran en su cumpleaños. Después de todo, hay familia y otras personas muy allegadas que no somos familia que probablemente hemos vivido mucho más de lo que ha vivido él con ella”, explica el que fuera mánager de Sevilla, y añade: “Vendrá la poca familia que le quedaba y los amigos de verdad que son los que siempre estuvieron con ella, en definitiva, los que íbamos a sus cumpleaños cuando podía celebrarlos”.

Junto a su amiga y compañera Carmen Sevilla en la celebración de su 80 cumpleaños larazon

La enfermedad del olvido sesgó su vida, y aunque todavía hay quien se preocupa por seguir recordándola, parece que el olvido -esta vez en un tanatorio- vuelve a ser el gran enemigo de Carmen Sevilla. “Ojalá esto se arregle pronto”, lamenta un Luis Méndez resignado.