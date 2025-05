Antonio David reaparece tras su macrodemanda y advierte a Marta Riesco por su acercamiento a Rocío Carrasco: "Te aviso"

La semana pasada se daba a conocer que, cuatro años después del estreno de “Rocío, contar la verdad para seguir viva”, Antonio David Flores ha interpuesto una macrodemanda millonaria contra varios rostros televisivos que en su día le acusaron públicamente de un delito de violencia de género.

Antonio David Flores presentó la demanda el pasado 8 de abril en el juzgado de primera instancia de Málaga, y en ella señala a la propia Rocío Carrasco y a nombres destacados como Marc Giró, Carlota Corredera, Jorge Javier Vázquez, Belén Rodríguez, Óscar Cornejo, Adrián Madrid, Isabel Rábago, Paloma García-Pelayo, Ana Bernal-Triviño, Montse Suárez, Kiko Hernández, María Patiño o Belén Esteban . Todos ellos presentadores, colaboradores o tertulianos de “Rocío, contar la verdad para seguir viva” y sus variantes.

Antonio David ha puesto cifra al daño que sufrió su imagen y a las pérdidas económicas que le provocó el escarnio, y en la demanda exige la friolera de casi seis millones de euros.

Días después de hacerse pública su denuncia, el ex de Rocío Carrasco rompe su silencio en su canal de Youtube y a lo largo de más de tres horas carga repetidamente contra “La familia de la tele”, el nuevo formato de RTVE en el que participan muchos de los que fueron sus compañeros de “Sálvame” y contra los que ha interpuesto la demanda.

Cuestiona que Rocío Carrasco, su exmujer, forme parte del equipo del programa, teniendo en cuenta que ha sido condenada en su proceso por impago de la pensión de su hijo, David Flores.

“¿Has soltado el dinero que debes y has pagado la pensión de alimentos a tu hijo, por lo que estás condenada en firme?”, cuestiona Antonio David Flores, que se queja de que la primogénita de la Jurado “se beneficia de no pagar la pensión de alimentos porque, por muchas veces que esté condenada, no va a entrar en prisión. La gran ley de la exministra (Irene Montero) consiguió salvar a la mujer de un delito que, si lo cometiera un hombre, entraría en prisión. Yo pido de forma pública que si se está luchando por la igualdad, que sea una igualdad real, y que una mujer tenga las mismas penas que un hombre por el mismo delito”.

Sin embargo, lo cierto es que en ningún apartado de la legislación española se prevé una excepción en el caso de las mujeres que no paguen la pensión a sus hijos, y tienen las mismas posibilidades de acabar en la cárcel que un hombre que haga lo propio.

Es más, el artículo 227 del Código Penal establece que “el que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos establecida en convenio aprobado judicialmente o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, nulidad del matrimonio, proceso de filiación o proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses”. No menciona género, por lo tanto, se aplica igualmente a hombres y mujeres.

Antonio David Flores advierte a Marta Riesco

Se pronuncia también sobre el acercamiento entre Rocío Carrasco y Marta Riesco, y avisa a la última de seguir el mismo camino que ha tomado con la primera si le vuelven a calumniar juntas públicamente: “En el momento en el que se sienten las dos e intenten dejar las cosas claras (en lo que respecta a su relación con él), ya desde aquí aviso de que tendré que emprender acciones legales. Aviso a navegantes”.

Además, destaca también la intervención de una de las mujeres que conforma su ejército de guardaespaldas, a las que él denomina sus “ángeles de Charlie”. La simpatizante de Antonio David carga duramente contra Marta Riesco y Rocío Carrasco, de las que señala que “lo único que os ha movido ha sido el odio por un hombre que tuvisteis la suerte de conocer y de que pasara por vuestra vida, y no lo supisteis valorar y no superáis que os haya dejado”.

Unas declaraciones que se producen ante un Antonio David Flores impasible, que aunque se desmarca de los comentarios que se hagan en su canal, tampoco indica lo contrario.