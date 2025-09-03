Luis Merlo: "Me he planteado adoptar un hijo"

Aunque la llamada de la paternidad no ha sido una constante en su vida, Luis Merlo confiesa que “me he planteado adoptar un hijo, pero yo soy de los que se adopta a sí mismo cada día. En cierto modo, he ayudado a criar a mis sobrinos y es una aventura fascinante. Pero todavía no me siento preparado para ser padre…”.

-Pues ya va siendo hora de decidirse…

Es que, tal y como están las cosas, con la falta de oportunidades para los jóvenes, a los niños les cuesta mucho independizarse y se quedan en la casa paterna demasiados años, y eso no me parece sano. Creo que a los hijos hay que educarlos para que un día se busquen la vida y nos abandonen.

-Este año se está quedando sin vacaciones veraniegas.

Estoy volcado en el teatro y la televisión, con el rodaje de la nueva temporada de La que se avecina y la obra Un Dios salvaje.

-Su papel en la obra es muy complejo.

Interpreto a un abogado demasiado machista; me cae fatal, pero es de esas personas que dicen lo que otros quisiéramos decir y no nos atrevemos a hacerlo.

-Se cumplen trece años del fallecimiento de su padre, Carlos Larrañaga. ¿Cómo le recuerda?

Con mucho cariño y todavía reprochándome que no pasáramos más tiempo el uno con el otro.

-En cambio, con su madre, María Luisa Merlo, ha estado mucho más unido.

Nos compenetramos muy bien, es una mujer extraordinaria, llena de vitalidad y con un carácter muy libre. Siempre ha hecho lo que le ha dado la gana. Es maravillosa, un alma libre…