Lydia Lozano, sin piedad contra Carmen Borrego: "Espero que Jorge Javier Vázquez le de cera"

Carmen Borrego se ha convertido en una de las concursantes más polémicas de la última edición de "Supervivientes". Además de ser una de las personas que más conflictos ha tenido en la isla, como con Ángel Cristo Jr., Arantxa del Sol o su amigo Kike Calleja, su actitud en el reality está dando mucho de qué hablar. La hermana de Terelu, desde que puso un pie en Honduras, se ha negado a participar en casi todos los juegos, motivo por el que muchos seguidores del formato se han puesto en su contra, exigiendo incluso una sanción para ella. Y ahora, Lydia Lozano, excompañera de Carmen Borrego, ha atizado a la concursante públicamente por este asunto.

La colaboradora de TVE ha asegurado que "si yo estuviera en el otro programa me dirían "es que siempre pones verde a tus compañeros"" porque no entiende que esté "siempre cruzada de brazos encima de una plataforma cuando te has tirado de un helicóptero". Lydia Lozano no se esperaba que Carmen Borrego fuese a tener esa actitud y se encuentra muy sorprendida por su excompañera, a la que conoce como muy bien. Por este motivo, la periodista ha sido muy tajante: "Espero que Jorge Javier Vázquez le meta un poquito de tralla porque Jorge la cuidaba por ser Carmen Borrego y compañera, pero espero que le de cera".

Carmen Borrego se lo piensa dos veces y decide continuar en 'Supervivientes' Europa Press

Aunque no le esté gustando el concurso que está haciendo el hijo de Bárbara Rey, Lydia no entiende por qué Carmen "está todo el rato metiéndose con Ángel". Sin pelos en la lengua, la periodista también ha cargado contra Arantxa del Sol, convencida de que "se ha metido en un reality para ver si le dan luego un programa en la cadena".

A pesar de toda la polémica que ha generado la actitud de Borrego en "Supervivientes", esta semana tampoco ha salido nominada y, de momento, estará dos semanas más en el concurso. Kike Calleja, Arantxa del Sol, Ángel Cristo Jr. y Aurah Ruiz son los participantes que se encuentran en la cuerda floja y uno de ellos se jugará la expulsión el próximo jueves.