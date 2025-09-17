Manu Moreno y Jessica Goicoechea ponen fin a su romance

Lo suyo prometía ser una de las historias más glamurosas del panorama nacional: belleza, éxito y juventud en estado puro. Manu Moreno, jugador de la selección española de rugby de 27 años, y Jessica Goicoechea, modelo y empresaria de 28, comenzaron a atraer miradas a finales de 2024, cuando los primeros "likes" y comentarios en redes sociales se transformaron en viajes compartidos y en una confirmación oficial de su relación en febrero de este año.

Durante meses, la pareja parecía vivir una conexión magnética: desde escapadas idílicas hasta entrenamientos en los que Jessica se integraba con naturalidad en el entorno deportivo de Manu. Las imágenes que compartieron en redes transmitían complicidad, admiración mutua y la frescura de un amor que avanzaba con paso firme.

Sin embargo, la historia ha tomado un rumbo inesperado. Siete meses después, la chispa se ha apagado. La noticia de su ruptura comenzó a circular en redes sociales gracias a Abel Planelles, quien advirtió que ambos habían dejado de seguirse e, incluso, que uno de los dos había bloqueado al otro. Javi de Hoyos confirmó la separación y, según sus fuentes, no ha habido terceras personas implicadas. "Lo que ha ocurrido es un desgaste, algo habitual en muchas parejas. Se acaba el amor, surgen disputas y diferentes maneras de ver la vida", explicó el periodista.

Lo más llamativo es que, apenas unos días antes de la ruptura, las cuentas de ambos aún mostraban fotografías recientes de sus vacaciones y momentos compartidos. Manu mantiene imágenes del pasado 7 de septiembre, donde se intuye la presencia de Jessica en su entorno. Ella, en cambio, ha optado por un gesto más radical: eliminar de su perfil cualquier rastro de la relación.

Pese a este final abrupto, quienes conocen a la pareja no descartan que pueda haber una segunda oportunidad. El propio De Hoyos ha dejado abierta esa posibilidad, aunque lo cierto es que, por ahora, los caminos de ambos parecen seguir direcciones distintas. Manu se encuentra concentrado con la selección de Rugby Sevens en Sant Cugat, inmerso ya en la pretemporada. Jessica, por su parte, ha preferido bajar el ritmo en redes sociales, guardando silencio sobre el final de esta historia.

El desenlace de su romance deja tras de sí la certeza de que, a veces, ni la belleza, ni el éxito ni la pasión inicial son suficientes para sostener el amor.