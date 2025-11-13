Alejandra Rubio saca su lado más romántico con Carlo y desvela sus citas más icónicas

Alejandra Rubio vive siempre en un eterno dilema moral. No se decide si mostrar su relación con Carlo Costanzia al mundo es algo bueno o algo malo. Lo ha condenado mucho cuando son otros los que publican imágenes de sus días de amor, mientras que defiende que es su derecho hacer lo propio ella a golpe de talonario. Habla abiertamente de sus planes de futuro con su amado, así como de su vida como padres primerizos, mientras lidian con sus respectivos conflictos familiares en los platós de televisión. Pero, a la vez, defienden su anonimato y la intimidad de sus decisiones, alejando a la prensa cuando no les conviene.

Esto ha tensado mucho las relaciones de los hijos de Mar Flores y Terelu Campos con los periodistas. Aun así, se alegran de sus hitos y disfrutan mucho cuando se relajan en el celo con el que protegen sus movimientos y comparten su felicidad con el resto. Así lo ha hecho ahora la colaboradora, a través de su cuenta personal de Instagram, donde ha gritado a los cuatro vientos que está locamente enamorada del padre de su hijo. Y no lo hace en un día cualquiera, que sería aún más románticos, sino aprovechando que es su 33 cumpleaños.

La romántica felicitación de Alejandra Rubio a Carlo Costanzia

A pesar de que tratan de mantener los detalles de su romance alejados de miradas indiscretas, esta vez Alejandra Rubio se ha relajado un poco. Lo hace al compartir una amplia colección de imágenes íntimas junto al amor de su vida. Fotografías y vídeos de sus escapadas y viajes, de sus momentos más cómplices en casa o de instantes cotidianos que siempre quedarán grabados en su memoria. También en su álbum privado, que esta vez no lo es tanto, al abrirlo al mundo y compartirlo con sus fans. Todo bajo un mismo mensaje: “Feliz cumpleaños. Siempre”.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia Instagram

Una preciosa dedicatoria de Alejandra Rubio a su amado, a quien le añade un detalle aún más romántico. Le promete “enamorarse una y otra vez”, para seguir atesorando bonitos momentos como los que ahora resumen su historia de amor en su vídeo de felicitación. El hijo de Mar Flores cumple 33 años y su chica ha querido dejar constancia viral de lo enamorada que está de él, de lo orgullosa que se siente de haberle elegido como compañero de vida y padre de su hijo. Aunque siempre prefiere callar y no es muy dada a declaraciones de amor públicas, esta vez ha cumplido las expectativas y ha mostrado su lado más detallista.