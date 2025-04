Mara Torres narra el dolor que empujó a su hermana al suicidio y destrozó su familia

Mara Torres ha querido revivir uno de los capítulos más traumáticos de su vida. Ese que le quebró por completo hace ahora 12 años, cuando su hermana se quitó la vida. Un episodio grabado con especial dolor en su ADN que le ha empujado a escribir el libro ‘Recuérdame bailando’, editado por Plantea, y que la periodista ha presentado en ‘La Ventana’ de Cadena SER. Un espacio donde se ha sincerado sobre cómo recibió la trágica noticia y cómo se ha recompuesto, si ha podido hacerlo, de tan duro revés que le propinó la vida.

Fue el 16 de septiembre de 2013 cuando todos los esquemas de su vida se vinieron abajo. Se encontraba trabajando y no pudo atender el teléfono. Cuando tuvo un momento revisó que tenía nueve llamadas perdidas y mensajes sin leer. Devolvió una a un amigo de su hermana, que le había llamado insistentemente y sospechó que algo no andaba bien. Le comunicó que su hermana Alicia se había suicidado. Desde entonces no ha vuelto a ser la misma. Su familia tampoco. Todo este proceso de aceptación y sanación le ha empujado a escribir su historia.

El suicidio de la hermana de Mara Torres

La muerte a los 33 años de Aly, como así conocían cariñosamente a su hermana, la traumatizó. Especialmente por las circunstancias que rodearon su despedida y por la eterna sensación que deja tras de sí creer que se podría haber hecho algo para evitarlo. Es quizá de las muertes más injustas para los seres queridos. “Intentaba escribir otras cosas y me venía todo el rato la historia de Aly. Y yo la evitaba. Hasta que un día me rendí. Intentaba recomponer esas horas y aquellos días. Fue muy importante como enfrentamos el duelo, lo queridos que nos sentimos e hice ese ejercicio, sentía que tenía que hacerlo. Nunca lo escribí con intención de publicar y, si lo hacía, sería con seudónimo”.

Pero Mar Torres entiende lo importante que es hablar sobre el suicidio. Hablar sobre él es evitarlo y dar herramientas útiles también a las personas que han sufrido así una pérdida de un ser querido: “El silencio sobre el suicidio no ayuda a las familias. Nosotros hablamos mucho de mi hermana y todos supimos lo que pasó desde el primer día”. Es por eso que decidió contar la historia de su hermana, no solo lo que le empujó a quitarse la vida, sino también cómo esta decisión marcó para siempre a todos lo que la querían.

“No tuvimos nunca dudas. Yo le dije a mi madre que no había ninguna causa si no que mi hermana tenía algún problema en la mente. Escribí el libro y se lo enseñé a mi madre. Lloramos juntas y decidimos publicarlo”, explica Mara Torres en respuesta a Carles Francino sobre si dudó en algún momento si contar o no lo que le pasó a Alicia. Una persona que, según ella, no quería morir: “Creo que lo que ocurre con mi hermana, que ella misma siente que le ocurre algo, porque ella tuvo un intento de suicidio a los 13 años, es que ella tenía un problema de salud mental. Ella escribió un diario en el que narraba que le encantaba la gente. En su tanatorio había 500 personas porque era un imán. Cómo es posible que teniendo esa vita tan luminosa sufriera tanto. Mi hermana no quería morir, quería vivir. Se aferraba a cualquier atisbo de felicidad para vivir, pero de pronto su mente se convierte en su gran enemigo y puede con ella. Los problemas de salud mental son tan importantes como los físicos”, remarca la escritora.

Cómo lo afrontó su madre y su otra hermana

Echa la vista atrás y, como es lógico, fantasea con haber “sabido para poder ayudarla. Ojalá hubiéramos comprendido hasta qué punto estaba sufriendo. Mi hermana no sabía lo que le pasaba. Al principio de su diario, escribe que siente que algo le ocurre”. No supo ponerle nombre y tampoco pudo pedir ayuda a quienes más la querían. No lo hizo siendo una adolescente y tuvo su primer intento, cuando una amiga le retiró la palabra: “Hoy las cosas serían diferentes y la llevaría directamente al médico, al psiquiatra. Ella pasó por una terapia muy dura”, recuerda.

Fue un varapalo para Mara Torres y su familia. También sobre esto ha hablado en la radio: “Mi madre tuvo que levantarse al día siguiente para ir al tanatorio. Mi hermana Eva tenía que continuar con su vida y cuidar de su hijo. Mientras organizábamos todo, nos llamaron del tanatorio para preguntarnos si queríamos una sala más grande o más pequeña, qué tipo de flores… no dábamos crédito”. No estaban para esas gestiones. No quiere despedirse de los oyentes sin destacar la importancia de la salud mental y su debido cuidado: “No podemos confundir el romanticismo y la sensibilidad con un trastorno mental. Ella no culpaba a nadie, al contrario, daba las gracias a todo el mundo. Las personas que se suicidan no son libres. No es una decisión tomada en libertad. No hay cobardes ni valientes. La muerte toma la decisión por ti. Me gustaría que se hablara más de salud mental”, destaca.