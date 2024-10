María Jesús Frutos, esposa de Enrique Cerezo: "Intento hacer de mi vida una obra de arte"

María Jesús de Frutos, es una reconocida y prestigiosa pintora que narra la vida a través de sus obras. Según ella misma sus obras son "un conjunto de luz y color, pinceladas sueltas que cuentan historias de vida. En mis obras plasmo aquello que me emociona, que me enamora, y trato de quitar hierro a la vida dulcificando mi obra con mágicos colores que están dentro de nosotros, para que cuando se contemple pueda sacar del espectador esa parte positiva que todos tenemos. Momentos de amor, chispazos de felicidad, espacios de amistad... y, por un momento, se sienta algo más feliz".

Empezó siendo profesora de enseñanza primaria, estudió decoración en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, y desde entonces no deja de formarse en diferentes técnicas de pintura, su gran pasión. Es la esposa del m agnate cinematográfico y presidente del Club Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, se la describe como una mujer elegante, sencilla y de una gran belleza. Conocemos un poco mejor a la gran pintora María Jesús de Frutos.

Sus museos y Galerías de arte.

L’Hermitage (San Petersburgo); Museo D’Orsay; Metropolitan y MOMA en Nueva York, Museo de Pérgamo, National Gallery, National Museum (Georgia), Museo de El Prado, Thyssen, Sorolla…

La última exposición.

Lita Cabellut y Manolo Valdés en Opera Gallery (Madrid)

Las obras de arte que tiene en sus casas.

Obras de grandes pintores y colegas: de Tapies, Canogar, Lucio Muñoz, Martínez Novillo, Benjamín Palencia, Botero, Viola, Chillida, Barceló…

Una obra de cualquier artista que le gustaría tener en su casa.

De Sorolla, Tamara de Lempicka, Joaquin Mir, Clara Peters, escultura de Manolo Valdés…

Artistas favoritos.

Van Gogh, Toulouse Lautrec, Cezanne, Rembrandt, Goya, Velazquez, Sorolla, Joaquin Mir, Jaume Plensa…

Obra de teatro o musical que le encantó.

OCO BY PINO SACGLIOCO., Puy du Fou, centrada en la recreación de la crónica de España.

Restaurantes favoritos.

Filandón, Aarde, Zalacaín. En Alicante, Nou Manolin y Cranc

Espectáculos.

Lio y Cappuccino, en IBIZA.

Bodegas favoritas.

Vinos verdejos de Rueda, Veuve Clicquot…

Cócteles favoritos.

Kirch Royal, Margaritas, Piña Colada…

Floristerías favoritas

Las Peonías, Acquarelle, Bourguinon…

Decoradores/as y diseñadores/as de interior

Ainara Arnaiz.

Nasrin Zhiyan, Enrique Cerezo y María Jesús de Frutos en la Gala de Los Premios Platino Nasrin Zhiyan

Arquitectos

Norman Foster, Calatrava, Frank Gehry,

Como definirías su estilo

Elegante, cómodo, informal… dependiendo del momento y del evento.

Ropa de vestir

Dolce Gabbana, Gucci, ZE, Zimmermann,

Modista

Mercedes Rodríguez

Ropa Sport y de día

Massimo Dutty, Isabel Marant, Mascob, Momoni, Calzedonia,..

Fondo de Armario

Camisas blancas, azul marino, pantalones negros, azul marino…

Diseñadores que le inspiran

Elie Saab, Carolina Herrera, Dolce Gabbana

Estilista

Mercedes Rodríguez.

Massumeh, Enrique Cerezo, María Jesús de Frutos y Nasrin Zhiyan Julia Robles

Bolsos

Dior, Prada, Gucci, Marni…

Zapatos de vestir

Yves Saint Laurent, Prada,

Zapatos cómodos

Cuñas de Stuart Weitzman,

Ropa de deporte/ Zapatillas

Adidas, Nike, y Hogan

Su imagen es importante para su trabajo. ¿le dedica mucho tiempo a cuidarla?

Es importante para todo, necesito sentirme bien dentro de mi piel, de mi ropa…

¿Cómo cuidas su piel?

Utilizo cremas y productos imprescindibles de Massumeh. Sus fórmulas exclusivas anti-edad y tratamientos son únicos y ayudan a mantenerte joven.

Su perfume

Colonia Narcisus, de Chloe.

Maquillaje

Maquillaje de Sisley, iluminadores de Charlotte Tilbury

¿Qué música suena en su Spotify?

Música clásica, Vivaldi, Mozart, violín de Alain Manoukian, …

Cantantes favoritos

Elvis Presley, Rolling Stones, Beatles, Ainhoa Arteta, Angélica de la Riva

Una canción

Viva la Vida, de Coldplay

Artistas

Meryl Streep, Maribel Verdú, Marta Hazas

Conciertos Memorables

Bruce Springsteen, Rolling Stones, Alejandro Sanz, The Weeknd, Manuel Carrasco, Estopa… en el Metropolitano de Madrid

Cuáles son sus países favoritos

España, Italia, México, Marruecos…

Anécdotas.

En una fiesta en Marrakech experimenté una sensación única. Iba poseída recorriendo salas y salas plagadas de velas encendidas al son de tambores que te transportaban a otros mundos hasta desembocar en un maravilloso jardín donde nos recibieron maravillosas damas adornadas con ricos caftanes.

Hoteles favoritos

La casa de la Playa, en Xcaret (Cancún), Four Seasons (Marrakech)

Un viaje pendiente

Recorrer la Toscana

Personas fundamentales en tu carrera profesional

Mi maestra, Nieves Solana (sobrina del pintor Gutiérrez Solana) que me ayudó a descubrir y plasmar las posibilidades que yo tenía.

El mayor logro de su carrera hasta el momento

Una exposición en Casa de Vacas, en Madrid, a la que acudió numeroso público y recibí impresiones muy gratificantes.

El momento más memorable de su carrera hasta el momento

Recibir la Medalla de Oro Mayte Spinola a mi trayectoria artística.

Cuál es el mejor consejo que le han dado

Eres lo que te propones, así que más te vale ponerte una meta hasta las estrellas.

Dónde nace su inspiración

Me inspiro en el mundo de lo visible, todo aquello que me emociona, que me da buen rollo. Hago miles de fotos en mis viajes. Estoy trabajando bodegones inspirados en la cerámica y las celosías marroquíes, y en los monumentos y azules de Samarkanda

Cuál es su mayor fortaleza

La empatía, la autenticidad, la pasión.

Como es su día a día

Intento ser productiva y me esfuerzo, por hacer de mi día a día una obra de arte, poniéndole colores con mis luces y mis sombras

Qué hace cuando necesitas desconectar

Leo, medito, veo películas españolas en Flix-Olé

Qué le gusta hacer en su tiempo libre

Disfruto con la familia en reuniones de amigos, conversando, compartiendo…

Qué serie de televisión está viendo

Eric

Un libro que nunca se cansarías de leer

Invictus, Biografías de Pintores

Qué libro recomendaría

Este dolor no es mío

Regalo favorito

Una fiesta con familia y amigos

Un recuerdo especial en su infancia

Mi primera comunión, los domingos en el cine con mi padre y hermanos.

Un sueño por cumplir

Que el mundo se libre del sufrimiento. Sueño con un mundo de paz. Es mi profundo deseo