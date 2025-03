María José Suárez se moja y desvela quién es su concursante favorito de "Supervivientes"

Hoy se cumplen seis días desde que arrancó la nueva edición de "Supervivientes". A pesar de que los concursantes llevan menos de una semana en Honduras, ya suenan algunos nombres en las quinielas del reality como posibles ganadores del concurso, como es el caso de Álvaro Muñoz Escassi, que ha sorprendido a gran parte de la audiencia por su espectacular forma física.

Aún así, todavía es muy pronto para vaticinar quién puede llegar a la final y algunos concursantes han sorprendido para bien, como es el caso de Terelu Campos que, a pesar de que en las últimas horas ha activado el protocolo de abandono por el fuerte temporal que está azotando la isla, su actitud en los primeros días en la isla ha sido muy aplaudida por gran parte de la audiencia.

El favorito de María José Suárez

Ahora que "Supervivientes" es tendencia y acapara todos los titulares de nuestro país, María José Suárez ha sido preguntada durante el evento del 140º aniversario de la joyería Carrera y Carrera sobre la participación de su expareja, Álvaro Muñoz Escassi. Muy sincera, la modelo ha reconocido que no ha visto nada del concurso y que, durante los tres años de su relación, jamás siguieron el reality.

Álvaro Muñoz Escassi, concursante de 'Supervivientes' Mediaset

Aunque no ha podido opinar, la que Miss España sí ha dejado bien claro quién es su favorito. "Han dicho que está Montoya y a lo mejor lo voy a ver porque me hace una gracia tremenda. Me parece un personajazo y me hace una gracia tremenda. Coincidimos aquí en un hotel en Madrid y la verdad que estuvimos hablando un rato y me pareció graciosísimo. Igual si algún día me pillan en casa sí que lo veo", ha expresado María José, deshaciéndose en halagos hacia el de Utrera. Además, ha declarado que si acaba viendo el concurso sería por Montoya y no por Escassi. Aún así, la modelo ha señalado que "posiblemente puede ser" el jinete uno de los ganadores porque "condición física tiene, desde luego. Pero bueno, también está Montoya. Habrá mucha competitividad".