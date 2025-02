María José Suárez se pronuncia sobre una posible reconciliación con Álvaro Muñoz Escassi

Álvaro Muñoz Escassi cuenta los días para poner rumbo a Honduras. El jinete regresa a "Supervivientes" como uno de los fichajes estrella de esta nueva edición y su paso por el concurso más extremo de Mediaset promete dar mucho de qué hablar. Esta semana, el colaborador de "TardeAR" está centrado en despedirse de sus familiares y amigos más cercanos antes de volar a la isla, como Sheila Casas, su actual pareja.

Mientras Escassi ultima todos los detalles antes de embarcarse a su nueva aventura televisiva, María José Suárez ha reaparecido ante las cámaras y ha sido preguntada sobre el fichaje del jinete, que pone rumbo a Honduras justo cuando atraviesa su mejor momento sentimental con la abogada. La sevillana, al escuchar la pregunta, no ha podido evitar reírse. "Te ríes tú, yo no me estoy riendo. Luego empezáis a decir que me río yo y que me río yo. Yo no me estoy riendo. Te estás riendo tú", ha respondido ante las cámaras con humor, evitando pronunciarse sobre el asunto.

Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas Gtres

A pesar de que su relación no atraviesa por su mejor momento, María José Suárez se ha pronunciado sobre una posible reconciliación entre ambos. "No lo sé cariño, no lo sé. Estas cosas no se pueden decir ahora. Es verdad que yo me llevo muy bien con todo mis ex, no tengo ningún problema", ha expresado la modelo, añadiendo que "no soy rencorosa para nada" y que Escassi ya está totalmente olvidado.

Escasi y Sheila, más enamorados que nunca

El jinete y la abogada están en su mejor momento. Tras confirmar su relación sentimental, la pareja ha dejado de esconder su amor y se han convertido en una de las parejas más reclamadas en los photocalls. Escassi pone rumbo a Honduras enamorado de Sheila y ambos han hecho saltar todas las alarmas sobre una posible boda entre ambos en redes tras una misteriosa publicación del jinete. "No podía ser en otro lugar. Qué noche más bonita, Sheila, te amo", escribía el colaborador de televisión junto a una fotografía en la que aparecía junto a su pareja besándose. ¿Se habrán comprometido Escassi y Sheila antes de que el jinete comience su aventura en "Supervivientes"?