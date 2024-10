María Pombo cuenta la verdad sobre la esclerosis múltiple

Toda la familia Pombo ha estado muy concienciada con la esclerosis múltiple ya que la matriarca de la familia la padece desde hace años. Pero mucho más desde que en 2020 María Pombo, coincidiendo con el anuncio del embarazo de su primer hijo, Martín, confesó que la padecía.

Hoy, la influencer ha querido contestar a uno de sus seguidores que le recordaba lo bien que ella lleva la enfermedad teniendo en cuenta de que muchos pacientes apenas pueden salir del hospital. Un comentario que le ha pillado precisamente en una de sus pruebas. "Pues tienes razón y no te creas que no sé lo afortunada que soy en mi vida en general e incluso de poder hacer con total normalidad un plan tan sencillo como hacerme las uñas. Lo agradezco todos los días de mi vida, y no es una forma de hablar. Aun así, me pillas justo aquí, haciéndome unas pruebas neurofisiológicas. No pongo en Instagram cada vez que vengo a un control, una resonancia, unas pruebas... Más que nada porque no es un sitio en el que me sienta cómoda grabando y porque tampoco quiero parecer que dramatizo estando tan bien comparado con otras personas", ha escrito.

Tras disfrutar de unos días de relax junto a sus amigas en Punta Cana, la influencer se ha sometido a un control de su enfermedad, destacando así que aunque lo pudiera parecer su vida no es perfecta.

En relación con estas palabras, María Pombo reconocía que piensa en la enfermedad "todos los días". "A veces me agobia un poco más y a veces me agobia cero, pero sí que está presente", contó en sus redes. "Ahora llevo cuatro días que mi lado izquierdo me pesa más, lo noto más, siento que tengo menos fuerza, como que me cuesta más. Es un poco rara la sensación porque lo que noto es que tengo un brazo y una pierna. En mi lado derecho sé que lo tengo pero no lo noto y, en este (el izquierdo) como que siento la necesidad de activar la zona", reveló.