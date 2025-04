Marta López Álamo, devastada por la muerte de una amiga modelo: "Sigo en shock"

Marta López Álamo atraviesa un momento de lo más complicado. Ya no solo porque su marido, Kiko Matamoros, acaba de pasar por quirófano, sino porque una de sus amigas acaba de fallecer con solo 27 años. Se trata de Lucy Markovic, una modelo australiana que se quedó a las puertas de la victoria en el programa “Australia's Next Top Model” en 2015.

Pese a su segundo puesto, Markovic construyó una prolífica carrera como modelo y desfiló para importantes marcas como Armani, Victoria Beckham o Versace. De hecho, la propia Donatella ha lamentado su muerte en redes sociales: “Lamento mucho escuchar las noticias sobre Lucy. Descansa en paz, hermosa niña”.

Aunque no se ha confirmado el motivo de su muerte, fue la propia Markovic la que confirmó hace unos meses que padecía una malformación arteriovenosa por la que debía ser intervenida con urgencia. Según la Clínica Mayo, una malformación arteriovenosa consiste en “una maraña de vasos sanguíneos que crea conexiones irregulares entre las arterias y las venas del cerebro” y que altera fatalmente el “proceso vital” de circulación de la sangre.

Marta López Álamo, "devastada"

Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo a la familia, especialmente en el sector de la moda. Marta López Álamo pudo conocer a Markovic en vida y, de hecho, estuvo con ella hace solo unos meses, tal y como confirman unas imágenes que ha compartido en su cuenta oficial de Instagram.

Marta López Álamo en una imagen de archivo Instagram

“No me lo puedo creer. Lucy era una chica llena de vida. Hace apenas un par de meses estaba con ella y con Jelena. Aún no asimilo que se acaba de ir. Era un alma tan increíble y hermosa, era la hermana pequeña de una muy buena amiga mía, Jelena. Espero que tu hermosa alma descanse en paz. Ni siquiera sé cómo estoy escribiendo esto. Sigo en shock. No puedo imaginar la situación para ti y tus seres queridos, Jelena, Javi, la familia, el novio de Lucy… lo siento profundamente y me quedo sin palabras. Estoy devastada”, ha escrito Marta López Álamo en sus redes sociales.

Última hora de la salud de Kiko Matamoros

Pese al mal trago que atraviesa, la modelo no se ha olvidado de sus seguidores preocupados por Kiko Matamoros, y además de confirmar que se encuentra bien, ha desmentido que fuera ingresado de urgencia. Además, ha cargado contra los que la han acusado de no estar a su lado en este momento de convalecencia.

“Ya le han dado el alta. Me he quedado los dos días y noches con él, por supuesto. He estado todo el tiempo con él, que ya hay gente cuestionándolo por haber ido a pilates. Y no le han ingresado de urgencia, ha sido una cirugía programada. Está bien y en casa para recuperarse. Luego os subo un vídeo explicando por si a alguien le pasa lo mismo que sepa su experiencia. Entre estos días y lo de mi amiga ayer estoy bastante mal, así que algo desaparecida estaré”, ha lamentado Marta López Álamo, más alicaída que nunca.