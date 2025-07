Marta López, acusada de “robar a otra novia” en el día de su boda

“Tenemos un testimonio demoledor, Marta López, de alguien que dice que le robaste la finca donde te casaste a su hermana. Hay una historia de reservas canceladas, de compensaciones por error y, al parecer, alguien que lo tenía todo armado para casarse donde te casaste tú, pues no se dio, pues había otra boda allí, que era la tuya. Dicen que tuviste prioridad por ser famosa”, le plantean la enésima polémica que resulta de su boda con Alejandro Huerta.

Semanas antes de su enlace ya se paseó por los platós y redacciones hablando de sus problemas con la boda. Primero fue la lista de invitados, luego las quejas de los no invitados, el poco dinero que estaban dispuesto a pagar, líos con el vestido que no llegaba, reclamaciones de impago del decorador de la ceremonia… y no terminan los problemas cuando ya están oficialmente unidos en matrimonio. Ahora le acusan de haberle robado a otra novia su gran día, comenzando por el lugar en el que lo tenía todo listo para el ‘sí, quiero’.

Marta López, de nuevo contra las cuerdas por su boda

Desde ‘TardeAR’ han vuelto a poner en un apuro a su colaboradora. Ahora llevándole el testimonio de una persona que ha llorado lágrimas de tristeza por su culpa, según plantean. Mientras ella lo daba todo para el disfrute de sus 400 invitados, a pocos metros de distancia del Parador de Cuatro Vientos se casaba otra novia. Lo hace tras haber reservado en el primer sitio e idear cómo sería su mágico día con su familia y amigos de testigos. Sin embargo, como plantea en el programa de Telecinco, la fama de la otra novia le dejó sin espacio para su boda. ¿Un error o fue culpa realmente de Marta López?

Portada con la boda de Marta López y Alejandro Huerta Lecturas

Lo primero que ha querido matizar Marta López es que ella no ha robado, pues esa palabra no le gusta. Una vez aclarado esto, escucha al compañero que acudió a su enlace y ahora le presenta la problemática de la otra novia. “En esa finca había varias bodas y entre ellas yo me encuentro a un amigo, que me dice que se casa su hermana. Al día siguiente yo comento con mi amigo la boda y me dijo ‘que sepas que mi hermana se iba a casar en la finca de Marta y Marta le robó el lugar de la ceremonia”, plantea Antonio Lleida, redactor del programa y amigo de la protagonista, aunque se molesta mucho al escucharle.

“Yo te pido por el cariño que nos tenemos que midas tus palabras. Al menos habla con propiedad y a mí no me digas nada, cuenta lo que pasó, échale la culpa a quien se la tengas que echar si pasó algo, pero aquí yo no he robado nada a nadie”, responde cabreada. Para mediar, Cristina Tárrega quiere dejar claro que, ante cualquier evento de estas características, el primero en dejar la señal es quien se hace con el sitio. A lo que el periodista entra a matar y confirma que en este caso “parece que no fue así.

“Ellos hacen la reserva, ellos ven la finca, va su hermano y ellos hacen la reserva porque dice que el sitio es muy bonito para la ceremonia. A las semanas le dicen desde la organización que ‘por error no apuntamos la reserva, te vamos a compensar con algo’ y casualmente el error es que Marta López, famosa, se casa en esa finca con exclusiva… entonces canta un poco”, termina de explicar el periodista. Marta pone el foco de atención en que “alguien tuvo un error y se le ha compensado con bastante dinero”. Ella trabajó allí y le cuadra la posibilidad del error humano, pero dice no tener nada que ver con el robo de la fecha, el lugar y las ilusiones de la otra novia. De eso se desentiende por completo.