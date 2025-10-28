Máxima preocupación por Sarah Ferguson, salpicada por el caso Epstein: "No tiene a dónde ir; está al borde del abismo"

Sarah Ferguson ha corrido la misma suerte que su malogrado exmarido, el príncipe Andrés, y sufre en sus propias carnes el escarnio público tras demostrarse su buena relación con el pederasta Jeffrey Epstein, incluso después de que se hicieran públicos sus abusos a menores.

La ya exduquesa de York -a ella y al príncipe Andrés se le retiraron los títulos a consecuencia del escándalo- atraviesa una crisis de reputación sin precedentes, y según su círculo cercano, le está afectando profundamente.

“Se encuentra al borde del abismo”, lamentan algunas de sus amigas ante la periodista Rebecca English, que publica en “The Daily Mail”. Más allá del linchamiento público, sus proyectos profesionales, muy ligados a su imagen, también se han visto afectados, y le preocupa que su economía pueda resentirse a raíz de la polémica.

“Ella está arrepentida y avergonzada, pero también teme que el escándalo haya dañado fatalmente sus propios intereses comerciales, incluidos varios nuevos libros de ficción que están por salir. La gente ya no quiere estar asociada con ella”, insisten desde su círculo íntimo.

El escenario que sus amigos ponen sobre la mesa es tan crítico que incluso advierten que podría quedarse en la calle si, finalmente, ella y el príncipe Andrés son expulsados de Royal Lodge, el complejo palaciego en el que viven desde hace años.

El príncipe Andrés, en su casa de Royal Lodge, en Windsor. Photo via AP, File Steve Parsons Agencia AP

“La verdad es que no tiene a dónde ir ni nadie con quién ir. Su futuro está en juego”. En las últimas horas se ha publicado que el príncipe Andrés habría exigido dos nuevas casas a cambio de abandonar Royal Lodge. Una sería Frogmore Cottage, donde vivieron los duques de Sussex; y la otra Adelaide Cottage, residencia que los príncipes de Gales están a punto de abandonar para mudarse a Forest Lodge.

Frogmore Cottage Steve Parsons Agencia AP

De este modo, el príncipe Andrés y Sarah Ferguson se asegurarían un techo en el que vivir tras su destierro de Royal Lodge, pero los íntimos de la madre de las princesas Beatriz y Eugenia de York aseguran que tal exigencia por parte del exmatrimonio nunca se realizó.

“Fue una opción planteada por la otra parte y en una etapa temprana de las negociaciones. Ha estado sobre la mesa durante meses, pero no sabemos si la oferta [de que se muden a Adelaide Cottage y a Frogmore Cottage] sigue en pie. La sugerencia de que han estado exigiendo un nuevo hogar para cada uno es errónea. No se ha hecho ninguna exigencia, simplemente, la gente ha estado intentando encontrar soluciones”, mantienen desde el círculo íntimo de “Fergie”.

En cualquier caso, el escenario de que la madre de dos princesas y sobrinas del Rey Carlos III se quede en la calle parece poco plausible en un país en el que la monarquía sigue siendo, a pesar de los escándalos, casi intocable.